Frauenfußball: Kein Verbandsligafußball mehr beim SV Musbach – Entscheidung fällt schwer

Beim SV Musbach geht eine Ära zu Ende. Denn Verbandsligafußball wird es definitiv nicht mehr geben – trotz erreichter Relegation.

SV Musbach – 1. FC Donzdorf (Samstag, 12 Uhr). Die Verantwortlichen des SV Musbach haben sich der letzten Woche mit Mannschaft und Trainer zusammengesetzt und entschieden, dass man trotz der erreichten Relegation um den Verbleib in der Verbandsliga nicht zu dieser antreten wird. Damit ist klar, dass nach ununterbrochenen 30 Jahren in Verbands- und davon sogar sechs Jahren in der Oberliga, der Name SV Musbach erst einmal von der „großen“ Fußball-Landkarte verschwindet. Wie es final weitergeht, steht aktuell noch nicht fest, wird sicher aber in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht jedoch schon, dass es keine drei Musbacher Frauenteams mehr geben wird.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 SpVgg Freudenstadt sagt Adieu und hat noch ein Ziel vor Augen Die SpVgg Freudenstadt beendet am Samstag das Abenteuer Landesliga. Trainer Elvedin Djekic hat vor der letzten Partie Lob, aber auch Kritik. Daher wird beim vorerst letzten Verbandsliga-Spiel des SV Musbach gegen den 1. FC Donzdorf sicher viel Wehmut mit von der Partie sein. Für Interims-Trainer Benjamin King ist dieses letzte Heimspiel auch keine leichte Aufgabe, denn er muss seine Mannschaft nach dieser schweren Entscheidung motiviere. „Unser letztes Spiel in dieser Saison, unser letztes Heimspiel in dieser Konstellation, unser letztes Heimspiel in der Verbandsliga. Daher wollen wir einen sauberen Abschluss und noch mal alles reinwerfen, was wir haben. Auch bei den Spielerinnen habe ich das Gefühl, sie wollen den Fans, die uns immer Treu zur Seite standen, zum Abschied nochmals ein tolles Spiel zeigen“, kommentiert King traurig.

Synonym für Frauenfußball

Mit dem SV Musbach verabschiedet sich damit eine Ikone aus dem hochklassigen Frauenfußball, die diesen Sport in der Region maßgeblich formte und vorantrieb. Lange Jahre war der Name SV Musbach das Synonym für Frauenfußball und auch für viele junge Spielerinnen der Grund, überhaupt mit Fußball zu beginnen – vielleicht einmal das Trikot des SV Musbach tragen zu dürfen.

Unsere Empfehlung für Sie Frauen Verbandsliga Deshalb spielt der SV Musbach sicher in der Relegation Der SV Musbach hält beim Meister VfB Stuttgart II lange dagegen und verkauft sich teuer.

SVM-Chefin Karin Raisch und die „Musbacher Erste“ wünschen sich daher für ihren Abschied aus der Verbandsliga eine tolle Zuschauerkulisse, um die letzten 55 Jahre Frauenfußball in Baden-Württemberg, die ununterbrochenen 30 Jahre Verbands- und Oberliga Revue passieren zu lassen und der Mannschaft einen gebührenden Abschied zu bereiten.