Frauenfußball: Kein Verbandsligafußball mehr beim SV Musbach – Entscheidung fällt schwer

Beim SV Musbach geht eine Ära zu Ende. Denn Verbandsligafußball wird es definitiv nicht mehr geben – trotz erreichter Relegation.
SV Musbach – 1. FC Donzdorf (Samstag, 12 Uhr). Die Verantwortlichen des SV Musbach haben sich der letzten Woche mit Mannschaft und Trainer zusammengesetzt und entschieden, dass man trotz der erreichten Relegation um den Verbleib in der Verbandsliga nicht zu dieser antreten wird. Damit ist klar, dass nach ununterbrochenen 30 Jahren in Verbands- und davon sogar sechs Jahren in der Oberliga, der Name SV Musbach erst einmal von der „großen“ Fußball-Landkarte verschwindet. Wie es final weitergeht, steht aktuell noch nicht fest, wird sicher aber in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht jedoch schon, dass es keine drei Musbacher Frauenteams mehr geben wird.