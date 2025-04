FRAUEN VERBANDSLIGATSV Münchingen – TSV Frommern (Sonntag, 13 Uhr). Nach dreiwöchiger Pause und der 2:3-Pleite in Musbach greifen die Damen des TSV Frommern am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Gegen den Tabellennachbarn TSV Münchingen steht prompt eine wichtige Begegnung an.

Trainerin Petra Linder meint im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die Pause hat auch mal gut getan. Als Trainerin sieht man es aber auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil der Spielrhythmus jetzt raus ist.“ Zudem findet die Begegnung an einem Termin statt, an dem eigentlich keine Partie geplant war. Die Folge: Einige Spielerinnen stehen nicht zur Verfügung. Zur Verlegung der Partie kam es aufgrund der Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften.

Lesen Sie auch

Mete Duman ist zurück

Linder weiß: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel. In Münchingen tut sich fast jede Mannschaft schwer. Sie haben einen recht neuen Kunstrasen, der extrem rutschig ist. Sie sind das besser gewohnt.“ Die Münchingerinnen erleben durchaus eine aufregende Saison. Mit neuem Trainer ging es in die Spielzeit und der Start misslang völlig, im Winter wurde hier gegengesteuert und der Vorgänger Mete Duman zurück geholt. „Er kennt die Mannschaft natürlich gut. In der Offensive sind sie sehr stark und speziell bei Standards extrem gefährlich“, so Linder.

Sie hofft darauf, mit mindestens einem Punkt, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen zu können. „Wir werden alles geben und versuchen natürlich zu gewinnen.“ FRAUEN REGIONENLIGA Ein Zollern-Duell steht am Samstag auf dem Plan. Der SV Unterdigisheim empfängt um 15 Uhr die SGM Stetten/Hechingen. Die beiden Teams trennen in der Tabelle ein Platz und fünf Punkte. Es könnte also eine spannende Begegnung werden.