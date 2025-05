Eine schwere Aufgabe wartet am Sonntag auf das Team von Petra Linder. Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart reist an.

FRAUEN VERBANDSLIGATSV Frommern – VfB Stuttgart II (Sonntag, 11 Uhr). „Wir werden auf jeden Fall alles geben. Vielleicht können wir den VfB auch etwas ärgern, das wäre ein Träumchen. Realistischerweise wird es aber sehr schwer“, schätzt Petra Linder die Chancen vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart II ein.

Diese sind als Tabellenzweiter noch voll im Aufstiegsrennen dabei und haben von der Pleite des SV Alberweiler in Münchingen profitiert. Ein Erfolg im Nachholspiel und man wäre zumindest punktgleich – wenn auch bei einem deutlich schlechteren Torverhältnis.

Noch zwei Zähler

In anderen Tabellenregionen ist der TSV unterwegs. Die zwei Auswärtssiege zuletzt haben aber dazu geführt, dass der Klassenerhalt sehr wahrscheinlich ist. „Noch ist nicht hundert Prozent klar, wie die Situation ist. So wie es aussieht, wird aber der Relegationsplatz auf Rang zehn bleiben. Dann brauchen wir laut meiner Rechnung noch zwei Punkte um sicher zu sein“, so Linder.

Im besten Fall sollen diese gleich am Sonntag geholt werden, personell sieht es jedenfalls gut aus. Der TSV kann aus dem Vollen schöpfen. Das Hinspiel, welches mit 2:0 an den VfB ging, kann durchaus als Mutmacher dienen. „Da hatten sie einen sehr guten Kader, teils auch mit Spielerinnen aus der ersten Mannschaft. Wir hätten dort zur Pause eigentlich 2:1 führen müssen. Am Schluss ist uns etwas die Kraft ausgegangen, aber wir waren da nicht chancenlos.“

Blick auf die Regionenliga

Nun gelte es zunächst wieder eine stabile Defensive zu stellen und die Angriffsbemühungen der Gäste möglichst einzudämmen. REGIONENLIGA Favorisiert geht der SV Unterdigisheim in seine Begegnung gegen SGM Klosterreichenbach/Musbach. Diese stehen momentan auf dem drittletzten Rang, der SVU hat 13 Zähler mehr auf dem Konto. Anstoß in Unterdigisheim ist am Samstag um 17 Uhr.

Ein Zollern-Duell steht am Sonntag (11 Uhr) in Leidringen an. Die heimische Spielvereinigung empfängt die SGM Stetten/Hechingen.