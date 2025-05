FRAUEN VERBANDSLIGA1. FC Donzdorf – TSV Frommern (Sonntag, 13 Uhr). Der 4:1-Erfolg in Münchingen in der Vorwoche hat sich tabellarisch sehr positiv für das Team von Petra Linder ausgewirkt. Nun geht es schon wieder gegen einen Tabellennachbarn – Donzdorf steht aktuell drei Punkte vor den Schwarz-Gelben.

Im Hinspiel stand es bis zur 41. Minute 0:0, am Ende gab es aber eine 0:5-Packung. Linder denkt zurück und meint: „Die schwere Verletzung von Chiara Belz hat uns damals total aus dem Konzept gebracht. Die 2. Halbzeit war dann gar nichts mehr. Wir wollen möglichst Revanche nehmen.“

Lesen Sie auch

Defensive als Achillesferse

Der Auftritt in Donzdorf stellt für den TSV eine Premiere dar, auf die sich das Team freut. Beide Mannschaften haben im Saisonverlauf fast die identische Anzahl an Toren erzielt, der 1. FC steht aber defensiv stabiler. „Wir müssen in diesem Bereich auch immer wieder umstellen und bekommen so wenig Konstanz rein“, so Linder. Sie erwartet wieder schnelle und dynamische Offensivspieler, die es gilt, in den Griff zu kriegen.

„Wir werden alles geben und mal schauen, was wir mitnehmen können“, sagt Linder abschließend. Fünf Spieltage sind in der Verbandsliga noch zu gehen, die Chancen auf den Klassenerhalt sind groß.

Blick auf die Regionenliga

REGIONENLIGA Ein schweres Auswärtsspiel steht für die Leidringer Frauen an. Am Sonntag (10.30 Uhr) gastiert man bei Tabellenführer TSV Grafenau.

SV Unterdigisheim tritt hingegen beim Schlusslicht SGM Neubulach/Schönbronn an. Anstoß ist am Sonntag um 11 Uhr.

Die SGM Stetten/Hechingen hat Heimrecht gegen die SGM Locherhof/Mariazell. Los geht es am Sonntag um 12.30 Uhr.