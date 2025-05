1 Frommern spielte in blau. Foto: Kara Die Frommerner Damen gewinnen das Heimspiel gegen Jungingen mit 3:1 und bleiben daher sicher in der Verbandsliga.







FRAUEN VERBANDSLIGATSV Frommern – SV Jungingen 3:1 (2:1). Bei sehr guten äußerlichen Bedingungen trafen der TSV Frommern und der SV Jungingen in einem spannenden Duell aufeinander. Frommern startete stark in die Partie und bereits in der 8. Minute wurde es gefährlich für Jungingen, als ein Steckpass auf Vanessa Deisling in letzter Sekunde von der Verteidigung entschärft wurde.