Frauenfußball im Zollernalbkreis: TSV Frommern holt wichtigen Dreier

VERBANDSLIGA FRAUEN 1. FC Donzdorf – TSV Frommern 0:1 (0:0). Am Sonntag trafen der 1. FC Donzdorf und der TSV Frommern in einer intensiven Partie aufeinander. Donzdorf startete stark und dominierte die Anfangsphase. Doch beide Teams erspielten sich in den ersten 15 Minuten gute Chancen. Bereits in der 14. Minute hatte Frommern eine vielversprechende Möglichkeit: Nach einem präzisen Steckpass auf Jana Schwaner zog sie aus spitzem Winkel von links ab, doch die Torhüterin von Donzdorf parierte stark.