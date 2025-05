Frauenfußball im Zollernalbkreis: TSV Frommern betreibt Chancenwucher und unterliegt

1 Ninja Benjak spielte trotz drei Gegentreffern stark. Foto: Kara Die Verbandsliga-Frauen aus Frommern unterliegen dem VfL Sindelfingen.







FRAUEN VERBANDSLIGAVfL Sindelfingen – TSV Frommern 3:1 (1:1). Schon früh in der Partie bewies Torhüterin Nina Benjak ihre Klasse, als sie in der 9. Minute einen gefährlichen Kopfball der Sindelfingerinnen stark parierte und das 1:0 verhinderte. Doch in der Folge war Sindelfingen effizienter: Nach einem langen Ball auf die Stürmerin legte diese von der Grundlinie zurück in den Strafraum, wo eine Sindelfinger Spielerin die Gelegenheit nutzte und zum 1:0 einschob.