Trotz der schwierigen Platzverhältnisse aufgrund des sehr rutschigen Kunstrasens entwickelte sich ein intensives Spiel.

Bereits in der 6. Minute ging Frommern in Führung, nachdem die Münchinger Torhüterin den Ball im Strafraum klärte, jedoch direkt vor die Füße von Frommerns Anna Haag, spielte, die die Gelegenheit eiskalt nutzte.

Keeperin Nina Benjak bleibt cool

Münchingen versuchte in der 12. Minute mit einem langen Ball über die Abwehr gefährlich zu werden Jennifer Chrz lief frei auf die starke Frommerner Torhüterin Nina Benjak zu, doch diese blieb cool stehen, und der Ball wurde ins Seitenaus geklärt. Die Gastgeberinnen hatten in der Folge zwei gute Möglichkeiten (20./33.); es rappelte aber wenig später auf der anderen Seite durch ein absolutes Traumtor: Anna Haag nahm sich ein Herz und versenkte einen Freistoß aus der Nähe des Mittelkreises perfekt im Tor – ein sehenswertes 2:0 für Frommern.

Entscheidung vor der Halbzeit

Kurz darauf folgte fast das nächste Tor, als ein Freistoß von der rechten Seite in den Strafraum segelte und nach Verlängerung an der Latte landete. Noch vor der Halbzeit erhöhte Frommern auf 3:0: Jelena Matejevic brachte einen Freistoß hoch in den Strafraum, wo Laura Flohr den Ball per Kopf verwandelte.

Ein schöner Spielzug

Nach der Pause war Münchingen am Drücker doch Frommern baute die Führung durch einen schönen Spielzug weiter aus. Franziska Reiser wurde in der 59. Minute perfekt von Lea Hähn per Steckpass geschickt und schob souverän zum 4:0 ein. Münchingen gab sich aber nicht geschlagen und kam in der 63. Minute durch noch zum Anschlusstreffer.

„Diesmal haben wir unsere Chancen konsequent genutzt, obwohl Münchingen mehr Spielanteile hatte und uns durch ihr Offensivspiel stark unter Druck gesetzt hat. Wir haben es aber in der Defensive auch top verteidigt und vorne dann die Buden gemacht. Der Sieg und die drei Punkte waren enorm wichtig für uns“, zeigte sich TSV-Trainerin Petra Linder nach der Partie mit der Leistung ihrer Mannschaft vollauf zufrieden.