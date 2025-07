Mit 1:4 verloren die Verbandsliga-Frauen des TSV Frommern vor Wochenfrist gegen die weibliche U17 des VfB Stuttgart. Den Frommerner Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 steuerte Franziska Reiser bei. Zwei Tage darauf siegte die Mannschaft von Trainerin Petra Linder gegen den SV Titisee mit 3:1. Hier trugen sich Jana Schwaner (2) und Johanne Beil in die Torschützenliste ein.

Fitness ist unerlässlich

„Wir sind erst am vergangenen Donnerstag gestartet, hatten noch einen Eingangsleistungstest, den wir am Ende der Vorbereitung nochmal machen, einfach um zu sehen, wie ist der Stand der Spielerinnen“, erzählt Petra Linder. Deswegen will die Frommerner Übungsleiterin die ersten Testspiele nicht zu hoch hängen. „Für die Neuzugänge war es eine erste Bewährungsprobe. Wir hatten auch noch ein paar B-Juniorinnen dabei, die wir mit rein geworfen haben.“

Schweißtreibende Einheiten

An das VfB-Spiel schloss sich ein Trainingswochenende an. Nach zwei Einheiten am Samstag stand das abschließende Testspiel in Titisee-Neustadt an. „Da hat man natürlich gesehen, dass die Beine schwer waren. Es war aber ein richtig gutes intensives Testspiel, aus dem ich einige Erkenntnisse mitnehmen konnte“, sagt Linder.

Urlaubszeit bringt Vakanz

Dreimal in der Woche bittet die TSV-Trainerin ihr Team auf den Trainingsplatz. Dazu kommt am Wochenende noch das am Sonntag (14 Uhr) anstehende Testspiel gegen die SG Aach-Linz/Denkingen auf dem heimischen Platz. Drei weitere Testspiele stehen an , ehe es in der ersten Pokalrunde bereits um etwas geht.