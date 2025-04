VERBANDSLIGA FRAUEN SV Musbach – TSV Frommern 3:2 (1:1). Im Auswärtsspiel beim SV Musbach zeigte der TSV Frommern eine kämpferische Leistung, musste sich am Ende aber knapp mit 3:2 geschlagen geben.

Nach einem frühen Rückschlag in der 3. Minute, als Musbach nach einem Getümmel im Strafraum das 1:0 erzielte, kämpfte sich Frommern zurück in die Partie. In der 15. Minute war es Laura Flohr, die mit einem präzisen Schuss ins linke obere Eck zum 1:1 ausglich. Nur wenige Minuten später verpasste sie nach einem Freistoß von Elena Lukic knapp die Führung.

Musbach blieb gefährlich, doch Nina Benjak im Tor und Julia Buck in der Abwehr sorgten für wichtige Rettungsaktionen. Mit dem Remis ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff belohnte sich der TSV für den starken Einsatz: Nach einem missglückten Abschlag der Gegnerinnen reagierte Samira Steiner blitzschnell und brachte Frommern mit 2:1 in Führung (51.).

Doch Musbach fand erneut ins Spiel: Erst trafen sie zweimal Aluminium, dann gelang ihnen in der 63. Minute der Ausgleich. In der 68. Minute drehten die Gastgeberinnen die Partie endgültig mit dem Treffer zum 3:2. Ein gehaltener Elfmeter durch Nina Benjak in der Schlussphase hielt die Hoffnung noch aufrecht, doch zum Ausgleich sollte es nicht mehr reichen. Trotz Niederlage nimmt die Linder-Elf einige positive Ansätze aus einem intensiven Spiel mit.

Das Fazit von Petra Linder

„Es war das erwartet schwere Spiel, und uns sind auch einige Spielerinnen ausgefallen. Alles in allem war es recht erfahren. Musbach hat sich nach dem Rückstand top zurückgekämpft und die Chancen genutzt. Die Gegnerinnen hatten noch weitere gute Möglichkeiten und in diesem Fall schon verdient gewonnen. Das Spiel hätte aber auch Unentschieden enden können“, resümierte Linder. REGIONENLIGA SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden – SGM Stetten/Hechingen 2:5 (1:1). Am Wochenende hatte es die SGM Stetten/Hechingen mit dem Vorletzten zu tun. In der ersten Halbzeit tat sie die SGM aber schwer. Erst als Jula Ill doppelt traf, platzte der Knoten. Darauf folgten unter anderem zwei Treffer von Jessica D’Anna zum 5:2-Endstand. SGM VFR Klosterreichenbach/SV Musbach – SpVgg Leidringen 0:3 (0:0). Die SpVgg Leidringen hatte ebenfalls ein „machbares“ Auswärtsspiel. Das Team tat sich bis zum Führungstreffer in der 49. Minute schwer. Franziska Heckele traf doppelt, Svenja Schopp setze den Schlusspunkt zum 3:0. TSG Wittershauen – SV Unterdigisheim 3:0 (3:0). Der SV Unterdigisheim verlor überraschend gegen den Tabellenneunten mit 0:3. Das Spiel war schon in der ersten Halbzeit entschieden.