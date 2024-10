Frauenfußball: Gibt es bald zwei neue Damenmannschaften in der Region?

Gibt es bald zwei neue Damenmannschaften in der Region?

1 Natalie Hriso (links) und Alisa Kohl sind auf der Suche nach Spielerinnen für die neue Vöhringer Damenmannschaft. Foto: SG Vöhringen

Die SG Vöhringen will aber der kommenden Saison 2025/26 mit einer eigenen Damenmannschaft in den Spielbetrieb einsteigen. Das Fundament dafür wird aktuell hinter den Kulissen bereits gelegt. Auch bei der SG Busenweiler-Römlinsdorf soll das Frauenteam nach zweijähriger Pause ein Comeback feiern.









Link kopiert



Die Damen der SGM Geislingen/Vöhringen haben drei ihrer ersten fünf Bezirksliga-Spiele gewonnen. Die 0:5-Niederlage zuletzt in Tuttlingen war ein Dämpfer, doch insgesamt kann sich der Saisonstart sehen lassen. Während die Frauen auf dem Rasen Woche für Woche um Punkte kämpfen, wird auch hinter den Kulissen viel gearbeitet. Denn: Die SGM Geislingen/Vöhringen soll nach der laufenden Saison nur noch den Geschichtsbüchern angehören. In Vöhringen soll eine eigene Damenmannschaft ins Leben gerufen werden – und schon 2025/26 in den Spielbetrieb einsteigen.