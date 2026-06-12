Frauenfußball: Der SV Musbach bleibt „eine echte Hausnummer im Ländle“

„Eine Ära geht zu Ende“, titelte der SV Musbach in seinen Social Media Posts. Und damit trifft der Verein den Nagel auf den Kopf.

Mit dem SV Musbach verabschiedete sich nämlich eine echte Traditionsmannschaft des Baden-Württembergischen Frauenfußballs kampflos aus der Verbandsliga. Was 1982 mit gelegentlichem Training anfing, fand damals schnell Anklang bei den fußballinteressierten Frauen der Region, und schon in der Saison 1983/1984 stellt der SVM erstmals eine Frauenmannschaft in der Kreisliga. Erste Erfolge stellten sich ein und Musbach mauserte sich schnell zu der Adresse des Frauenfußballs im Nordschwarzwald.

Bereits in der Saison 1990/1991 spielte der frischgebackene Bezirksligameister um den Aufstieg in die Verbandsliga. Nach den Aufstiegsspielen verhinderten nur zwei weniger geschossene Tore damals den Aufstieg.

Das waren die Anfänge

Ein Jahr später wiederholte man aber die Bezirksmeisterschaft und stieg dann unter dem damaligen Trainer Manfred „Manse“ Eppler in die neugeschaffene Landesliga auf. Erstmals wurde man damals auch zur Mannschaft des Jahres bei der Sportler-Ehrung im Kreis Freudenstadt gewählt.

Zwar stieg man nach dem zweiten Landesliga-Jahr ab, doch dieser Rückschlag schien den SV Musbach erst recht zu motivieren. 1995 stieg man als Bezirksliga-Meister erneut in die Landesliga auf, wurde als Aufsteiger 1996 direkt Landesliga-Meister und schaffte so den Durchmarsch in die Verbandsliga, die fortan das Wohnzimmer Musbachs werden sollte. Den ersten ganzen großen Coup landete man im Winter 1998, als man sich die Württembergische Hallenmeisterschaft sicherte.

Und das sollte keine Eintagsfliege werden, denn diesen Titel verteidigte man 1999 und 2000, dreimal in Folge wurde der SV Musbach Württembergischer Hallenmeister. Zudem verpasste man 1999 mit nur einem Punkt den Aufstieg in die Oberliga denkbar knapp. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 2001 feierte der SV Musbach als Meister der Verbandsliga den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und stieg in die Oberliga auf, in der man zwei Spielzeiten verblieb.

Eine Konstante der Verbandsliga

Nach dem Abstieg im Jahr 2004 folgte dann 2006 die neuerliche Verbandsliga-Meisterschaft, der nochmals vier Jahre Oberliga folgen sollten. Ab der Saison 2010/2011 war der SV Musbach die ununterbrochene Konstante der Verbandsliga, bis eben letzten Samstag.

Die letzten beiden Spielzeiten waren allerdings keine leichten. Bereits am Ende der Saison 2024/2025 schaffte man den sicheren Klassenerhalt erst am letzten Spieltag, obwohl man im Winter nochmals seine Klasse als Württembergischer Vizemeister in der Halle hatte aufblitzen lassen.

Das Kapitel schließt sich

Mit dem Rückzug der Musbacher Ersten aus der Verbandsliga, der fünften Liga im Deutschen Frauenfußball, schließt sich dieses Kapitel nach 30 Jahren nun vorerst. Und nicht nur das, es endet ein Stück Vereins- und Sportgeschicht, die eines Wegbereiters des Frauenfußballs in Baden-Württemberg.

Vor allem die Tatsache, dass ein Dorf wie Musbach sich 30 Jahre in der Verbandsliga oder höher hielt, zeigt, was hier Aussergewöhnliches in den bisher 43 Jahren Frauenfußball über Generationen hinweg geleistet wurde.

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SVM-Vorstand Karin Raisch, selbst früher aktive Verbands- und Oberliga-Spielerin ihres Vereins, bedauert den schweren Gang ihrer „Ersten“ sehr. „Auch wenn dieser Abschied mit Wehmut verbunden ist, überwiegt der Stolz auf das Erreichte. Aktuell blicken wir jedoch mit viel Wehmut zurück. 30 Jahre ununterbrochen in der Verbands- und 6 Jahre davon noch eine Klasse höher in der Oberliga. Da kann man nicht meckern. Der SVM kann stolz sein, dies bewerkstelligt zu haben. Erfreuen wir uns an dem Geleisteten und dem Vollbrachten! Musbach war eine echte Hausnummer im Ländle, Musbach kennt man! Danke an alle Spielerinnen, Trainerinnen und Trainer, Verantwortlichen, Unterstützer und Fans, die diese Ära möglich gemacht haben. Es ist aber nicht das Ende unserer Geschichte – nur das Ende eines ganz besonderen Kapitels“, bilanziert die Musbacher SVM-Chefin Karin Raisch.

So planen die Verantwortlichen beim SV Musbach

„Doch den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht. Wir werden auch in Zukunft sehr bestrebt sein, in Musbach zusammen mit unserem SGM-Partner, guten und mit Spaß gespielten Fußball zu bieten, beginnend in der Jugend bis zu unseren aktiven Teams. Aktuell planen wir mit zwei Damenmannschaften“, so Raisch.

Warum es so weit kommen musste, dass eine Ikone des Württembergischen Frauenfußballs ihr Aushängeschild abmelden musste, kann Raisch auch nicht erklären. Allerdings sieht sie einen großen Zusammenhang auch zum gesellschaftlichen Leben außerhalb des Sports.

Es kommt Kritik auf

„Die Leute haben heutzutage ein anderes Freizeitdenken. Verein und Mannschaft stehen oft nicht einmal mehr in der zweiten Reihe. Unverbindlichkeit ist das Motto. Man geht lieber ins Fitnessstudio, wo man kommen und gehen kann, wie es passt, anstatt ins Mannschaftstraining zu verbindlichen Zeiten. Und dann ist da auch der Leistungsgedanke: Viele Junge wollen keinen sportlichen Fußball spielen, sondern nur Kicken“, so Raisch abschließend.