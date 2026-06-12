Frauenfußball: Der SV Musbach bleibt „eine echte Hausnummer im Ländle“

„Eine Ära geht zu Ende“, titelte der SV Musbach in seinen Social Media Posts. Und damit trifft der Verein den Nagel auf den Kopf.
Mit dem SV Musbach verabschiedete sich nämlich eine echte Traditionsmannschaft des Baden-Württembergischen Frauenfußballs kampflos aus der Verbandsliga. Was 1982 mit gelegentlichem Training anfing, fand damals schnell Anklang bei den fußballinteressierten Frauen der Region, und schon in der Saison 1983/1984 stellt der SVM erstmals eine Frauenmannschaft in der Kreisliga. Erste Erfolge stellten sich ein und Musbach mauserte sich schnell zu der Adresse des Frauenfußballs im Nordschwarzwald.