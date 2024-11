Frauenfußball: Der FV 08 Rottweil zieht sein Damenteam doch zurück

1 Marlene Stummer (links) erlebte mit dem FV 08 Rottweil drei Aufstiege von der Bezirksliga bis in die Verbandsliga mit, ehe der Verein nun das Team wegen Spielerinnenmangels aus dem aktuellen Spielbetrieb zurückgezogen hat. Foto: Holger Rohde

Jetzt also doch: Am Ende ging es ganz schnell. Keine Spielerinnen, keine Spiele, keine Perspektive. Die Verantwortlichen des Verbandsligisten FV 08 Rottweil zogen nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen die Reißleine und somit die Mannschaft zu Wochenbeginn beim WFV in Stuttgart vom aktuellen Spielbetrieb zurück.









Link kopiert



Jetzt also doch: Am Ende ging es ganz schnell. Keine Spielerinnen, keine Spiele, keine Perspektive. Die Verantwortlichen des Verbandsligisten FV 08 Rottweil zogen nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen die Reißleine und somit die Mannschaft zu Wochenbeginn beim WFV in Stuttgart vom aktuellen Spielbetrieb zurück. Verbandsliga Der FV 08 Rottweil hat seine Frauen-Mannschaft nach der Spielabsage gegen Eutingen nun doch mit sofortiger Wirkung vom laufenden Spielbetrieb zurückgezogen (der Schwarzwälder Bote hat vergangene Woche nach dem Bellenberg-Spiel mehrfach darüber berichtet). Die bisherigen acht Spiele wurden aus der Wertung genommen und den anderen Teams, die gewonnen haben, abgezogen. Die Neckarstädterinnen sind als Tabellenletzter automatisch erster Absteiger. Alle weiteren Termine bis zum Saisonende sind ersatzlos gestrichen.SV Jungingen - TSV Frommern 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Julia Link (1.), 2:0 Maike Schütz (33.), 3:0, 4:0, 5:0 alle Clara Lorenz (48., 67., 77.). Durch den Rückzug des FV 08 Rottweil wurde der Frommernerinnen der 5:0-Sieg vom 20. Oktober aus der Wertung genommen.