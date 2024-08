Frauenfußball: Bei den SF Gechingen sind viele neue Gesichter zu sehen

1 Die SF Gechingen (in Weiß) trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden von der SG Neubulach/Schönbronn. Foto: Kraushaar

Am Wochenende startet die neue Bezirksliga-Saison der Frauen. Vor dem Start trennten sich die SF Gechingen von der SG Neubulach/Schönbronn mit einem 1:1-Unentschieden. Das erste Derby der Saison steigt am Sonntag zwischen der SG Emmingen/Jettingen und der SG Bad Teinach-Zavelstein/Obereichenbach.









SF Gechingen – SG Neubulach/Schönbronn 1:1 (1:0). Es hat ein paar Anläufe gedauert, bis das Testspiel zwischen den Fußballerinnen der SF Gechingen (Bezirksliga) und dem Regionenliga-Aufsteiger SG Neubulach/Schönbronn stattfinden konnte. Während der Aufsteiger auf weitgehend eingespieltes Material bauen konnte, gab es bei den Sportfreunden viele neue Gesichter einschließlich einer veränderten Aufgabenteilung zu sehen. Ohne die lange verletzte Marisa Dingler und die beiden besten Stürmerinnen Anna Knepper (zur Spvgg Berneck/Zwerenberg) und Lisa Betz (will kürzer treten) dürfen sich die Fans auf Spielerinnen wie Katrin Dannegger, Leah Filipe Günthner und Laura Hausser freuen. Von den Etablierten ist Caroline Kömpf und Jana Landes als Führungsspielerinnen an Bord geblieben. Hannah Widmann-Rau und Alicia Eiselt rücken auf, weiter mit Zweitspielrecht am Ball bleibt Jennifer Bosio.