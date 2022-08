Frauenförderung und Quote

Männer haben trotz Frauenförderung noch gute Karrierechancen, sagen eine Kienbaum-Beraterin und eine Forscherin. Nicht immer, hält ein Top-Headhunter dagegen. Was gilt?















Manchmal ist Anna-Maria Karl überrascht, was an sie herangetragen wird – und von wem. „Ich höre sehr häufig, dass Mädchen bevorzugt würden, dass Jungs doch gar keine Jobchancen mehr haben. Das stimmt so nicht.“