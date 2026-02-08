Frauenfast in Dauchingen: Vom Flohzirkus bis zur Hutmodenschau

Ein buntes Narrenvölkchen traf sich zur Dauchinger Frauen-Fasnet im Schwarzwälder Hof. Da hieß es Manege frei für Artistinnen und Musikerinnen.
Die Dauchinger Landfrauen stellten ihre beliebte Saal-Fasnet auf die Beine. Ganz nach dem Motto: „Was für ein Zirkus –Manege frei für die Landfrauen-Fasnet“ waren die närrischen Besucherinnen dementsprechend verkleidet. Da war alles dabei, was es in einem Zirkus gibt, vom Zebra über Leopard, Clown und Harlekin bis zu Zirkusdirektoren und Bauchladenverkäuferin.