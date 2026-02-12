Frauenfasnet in Nußbach: Remmidemmi im Sportheim

Elf Jahre „Wiiberfasnet“ – das wurde in Nußbach ausgiebig gefeiert. Das Programm reichte von den Chippendales bis zum Froschkönig. Freie Plätze gab es keine mehr.
Über mangelnden Besuch bei der Frauenfasnet können sich die Veranstalter nicht beklagen. Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle verkündete mit Narri-Narro, dass elf Jahre Wiiberfasnet im Sportheim natürlich gewürdigt werden muss. Auch Organisatorin Monika Hieske hieß die Frauen mit einem lustigen Reim wilkommen. Alleinunterhalter Andy Hehl sorgte schon zu Beginn für allerbeste Stimmung. Und dann waren das wieder Frauengruppen, sie gemeinsam überlegt, gedichtet und geprobt hatten.