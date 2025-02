1 Im Verlauf des interaktiven Spiels mit Angela Fürderer und Isolde Otto kam es zu einem Armdrücken-Wettbewerb. Foto: Albert Bantle

Beste Stimmung herrschte am „Schmotzige Dunnschtig“ bei der traditionellen Frauenfasnet im Katharinensaal. Dabei war mit Blick auf das Programm unübersehbar, dass sich die Niedereschacher Frauenfasnet gewandelt hat.









Dabei war mit Blick auf das Programm unübersehbar, dass sich die Niedereschacher Frauenfasnet gewandelt hat. So war in früheren Jahren die Bühne an der Frauenfasnet in Niedereschach fest in Frauenhand und für Männer ein Tabu.