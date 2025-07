Unter dem Motto „Cantar“ präsentierte der Frauenchor Burgberg und der Chor Chorioso ein außergewöhnliches Chorkonzert in der Kirche von Weiler.

Der Frauenchor Burgberg hatte zu einem besonderen musikalischen Erlebnis eingeladen. Gemeinsam mit dem Chor Chorioso erklangen „Lieder und Lobklänge aus aller Welt“.

„Cantar“ als Motto steht für ein besonderes sommerliches Chorprojekt, so Franziska Grauer, erste Vorsitzende des Frauenchores, bei der Begrüßung. Das Konzert soll Frieden und Freude zum Ausdruck bringen. Die musikalische Weltreise entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ihrem Weg durch verschiedene Kulturen und Sprachen. Lieder, die das Herz berühren und die Schönheit des Lebens preisen standen auf dem Programm.

Auch Lieder aus dem östlich-asiatischen Raum

So gab es zu Beginn in der Kirche von Weiler zwei deutsche Lieder zu hören. Über den großen Teich ging es weiter in englischer Sprache. Dies wurde von den Sängerinnen noch gut kompensiert. Lieder aus dem östlich-asiatisch Raum waren wohl die größte Herausforderung für die Chorgemeinschaft.

So wurde unter anderem auch das japanische Lied „Hanamo“ von H. Mebig in der Landessprache dargeboten. Lieder auf chinesisch und koreanisch vervollständigten diesen Block. Auf lateinisch und hebräisch ging die Reise weiter nach Südafrika. Der musikalische Reigen setzte sich auf dem europäischen Kontinent fort. Italien, Frankreich und zum Schluss Spanien, wo das Lied „Cantar“ gesungen wurde, unter dessen Motto das Konzert stand.

„Die fremdsprachlichen Lieder haben so mancher Sängerin einiges abverlangt, aber alle haben sich mutig der Herausforderung gestellt und seit Jahresbeginn fleißig geprobt“, sagt Chorleiterin Hsiang-Chi Lee, welche die Gesamtleitung des Konzerts innehatte. „Und schlussendlich hatten alle viel Spaß bei den Proben.“ Dies wurde auch durch ihren Auftritt bestätigt, bei dem die Freude am Singen zum Ausdruck kam.

Hsiang-Chi Lee an der Trompete zu hören

Als besondere musikalische Einlage war Hsiang-Chi Lee auch zweimal mit ihrer Trompete zu hören. Harald Dringenberg, dem Leiter von Chorioso, blieb es vorbehalten, auf dem Klavier zu begleiten. Für die Chorleiterin gab es noch ein weiteres Betätigungsfeld an diesem Abend. Sie war als Sopranistin zu hören.

Sänger werden mit reichlich Beifall belohnt

Das Ria Kroeber nicht nur moderieren kann, bewies sie, als sie mit Gitarre begleitete und dazu auch noch gesungen hatte. Aus Freiburg angereist war Marie Bechtolf. Sie war für Rhythmusinstrumente zuständig.

Für die zahlreichen Besucher war das Konzert ein schönes Erlebnis, was sie auch mit reichlich Beifall bekundeten. Eine Zugabe wurde gewährt.