Frauenbeirat in Schramberg Aussprache: "Noch vieles ist ungerecht"

Thomas Brantner meinte schmunzelnd, er hoffe es, dass es der Frauenbeirat der CDU-Fraktion nicht übel nehme, dass die Vorsitzende jetzt in den Gemeinderat nachgerückt sei und angekündigt habe, deswegen ihre Vorsitzendenarbeit in dem Gremium aufgeben zu müssen. Er erinnerte daran, dass die CDU 50 Prozent Frauen auf ihrer Kandidatenliste zur Kommunalwahl gehabt habe, der Frauenbeirat müsse Werbung machen, dass Frauen auch gewählt würden.

Hierzu warf die Oberbürgermeisterin ein, dass es auch Männern erlaubt sei, Frauen zu wählen.

"Frei leben ohne Gewalt"

Dass die stellvertretende Barbara Olowinsky über viele Jahre hinweg engagiert sei, das wisse er, sagte Udo Neudeck (Freie Liste), es sei allerdings schade, dass es noch immer einen Frauenbeirat brauche. Diesen sollte man "eigentlich 2020 nicht mehr benötigen", meinte er. Wenn man aber sehe, was auch in Deutschland laufe, "dann werden wir ihn noch viele Jahre benötigen", prophezeite er.

Einmal jährlich, so hatte Olowinsky zuvor gesagt, berichte der Frauenbeirat im Verwaltungsausschuss über seine Arbeit. In ihm sind aktive Frauen aus verschiedensten Vereinen und den politischen Gruppen Mitglied.

Auftakt des Geschäftsjahrs 2019 sei ein Antrittsbesuch der Oberbürgermeisterin gewesen. Entsprechend der Aufgabe, so informierte Olowinsky aus dem Bericht, den die abwesende Vorsitzende Barbara Kunst erstellt hatte, sei zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen die Stadt mit Fahnen von "Terre des Femmes" beflaggt worden. Die Flaggen mit dem Text "frei leben ohne Gewalt" habe der Frauenbeirat mittlerweile in verschiedenen Sprachen. Mit Unterstützung von Beiratsmitglied und Gabi Emminger sei ein Infoflyer gestaltet und mit einem QR-Code aufgepeppt worden. Bei einem Infostand in der Buchlese seien Kreppblumen verteilt worden.

Frauenquote bei Kommunalwahl geringfügig gewachsen

Die weiteren Termine seien im Zeichen der Vorbereitung einer Aktion für den Weltfrauentag am 8. März gestanden. Dabei habe sich der Frauenbeirat vom 200. Jubiläum der Schramberger Majolikafabrik und dem damit verbundenen Jahresthema des Stadtmuseums inspirieren lassen. Frühere Designerinnen und Keramikmalerinnen hätten unter dem Motto "Ein Pinselstrich für die Welt" erzählt. Dabei habe sich eine lebhafte Diskussion entwickelt.

Geringfügig von 14,3 auf 17,9 Prozent sei bei der Kommunalwahl zunächst die Frauenquote im Gemeinderat gewachsen. Es brauche doch noch weitere Förderung oder Änderungen des Wahlrechts, bis sich die Menschheit - Männer und Frauen - an das selbstverständliche Bild von Frauen als Politikerinnen gewöhnt habe.

Beteiligt sei der Frauenbeirat derzeit an der Plakataktion "Schweigen macht schutzlos. Mach dich laut gegen häusliche Gewalt!", mit dem Frauen ermuntert werden sollen Hilfe und Beratung aufgrund der besonderen Situation in der Corona-Pandemie in Anspruch zu nehmen. Dies habe bereits Wirkung gezeigt, so Olowinsky.

Zum 25. November sollen nach Olowinskys Worten wieder Fahnen möglichst im ganzen Stadtgebiet aufgehängt werden. Zudem soll das Thema unter "Schuss vorm Buch" in einem Podcast aufgegriffen und es sollen entsprechende Bücher vorgestellt werden.