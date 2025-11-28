Die deutschen Handballerinnen erreichen durch einen ungefährdeten Erfolg gegen Uruguay vorzeitig die zweite Turnierphase bei der Heim-WM. Zum Vorrundenabschluss wartet Serbien.
Stuttgart - Die deutschen Handballerinnen ließen sich nach dem Tor-Festival beim Spaß-Auftritt gegen Außenseiter Uruguay minutenlang von den begeisterten Fans feiern. Mit dem ungefährdeten 38:12 (15:7)-Sieg löste die DHB-Auswahl um die frechen Team-Küken Nieke Kühne und Nina Engel vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde bei der Heim-WM und weckte Lust auf die kommenden Aufgaben. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verfügt nach dem zweiten Turniererfolg über 4:0 Punkte und kann im Vorrundenfinale gegen Serbien am Sonntag den Gruppensieg perfekt machen.