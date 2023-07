Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist am Montag mit einem 6:0-Kantersieg gegen Marokko in die WM gestartet. Wann das nächste Gruppenspiel gegen Kolumbien ansteht.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Kantersieg in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gestartet. Gegen WM-Debütant Marokko gewann die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Auftakt in Melbourne mit 6:0.

Die Tore vor rund 22 000 Zuschauern im Rectangular Stadium erzielten Alexandra Popp (2), Klara Bühl und Lea Schüller. Das halbe Dutzend machten zwei Eigentore der Marokkanerinnen durch Yasmin Mrabet und Hanane Aït El Haj voll.

DFB-Frauen am Samstag gegen Kolumbien gefordert

Weiter geht es für die deutsche Mannschaft am kommenden Sonntag (30. Juli). Dann treffen die DFB-Frauen im zweiten Gruppenspiel der WM im Allianz Stadium in Sydney auf Kolumbien. Anpfiff der Partie ist um 11.30 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel ist live im TV in der ARD sowie online auf sportschau.de zu sehen.

Das dritte und letzte Gruppenspiel der DFB-Frauen steigt dann am Donnerstag (3. August). Gegner ist der Weltranglistensiebzehnte Südkorea. Die Partie im Suncorp Stadium in Brisbane beginnt um 12 Uhr deutscher Zeit. Das ZDF überträgt die Begegnung live im TV sowie im Stream.