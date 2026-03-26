Frauen wehren sich: Tausende demonstrieren gegen sexualisierte Gewalt im Netz

In Großstädten protestieren viele Menschen gegen sexualisierte Gewalt im Internet. Darunter sind auch prominente Frauen. Die Frau, die zurzeit im Mittelpunkt der Diskussion steht, ist nicht dabei.
Hamburg/Hannover - Gegen sexualisierte Gewalt im Internet gehen Tausende Menschen in deutschen Großstädten auf die Straße. Am Donnerstag (17.30 Uhr) wird in Hamburg eine Demonstration für die Opfer sexualisierter Gewalt organisiert. Nach Polizeiangaben wurden 7.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.