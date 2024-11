1 Frommern siegte im Hinspiel mit 2:0 gegen Eutingen. Foto: Kara

Zum Jahresabschluss gastieren die Frommerner Frauen am Samstag (14 Uhr) beim SV Eutingen.









FRAUEN VERBANDSLIGASV Eutingen – TSV Frommern (Samstag, 14 Uhr). Noch einmal alles geben will TSV-Trainerin Petra Linder mit ihrer Mannschaft am Samstag in der Damen-Verbandsliga. Sie sagt: „Gegen Eutingen ist es immer so ein kleineres Derby.“