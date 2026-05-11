Frauen-Verbandsliga: Paukenschlag vor Derby – Musbach entlässt Trainer

Das Derby zwischen dem SV Eutingen und dem SV Musbach in der Frauenverbandsliga war eine klare Sache. Zuvor hatte es bei den Musbacherinnen einen überraschenden Trainerwechsel gegeben.
SV Eutingen – SV Musbach 4:1 (2:1). Mit einem Paukenschlag beim Tabellenvorletzten SV Musbach ging es ins Derby beim Tabellenzweiten SV Eutingen. Bereits am Mittwoch hatte sich die Musbacher Vorstandschaft entschieden, sich von Cheftrainer Matthias Illg nach sechs Jahren Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu trennen.