Frauen-Verbandsliga: Musbach will gegen Donzdorf die Wende schaffen
1
Jessica Exner (in Blau) wird mit dem SV Musbach alles geben, um gegen Foto: Thomas Fritsch

Das Frauen-Team des SV Musbach sehnt sich nach dem Befreiungsschlag in der Verbandsliga. Im Falle einer Pleite könnte das nächste Wochenende aber düster werden.

1.FC Donzdorf – SV Musbach (Sonntag, 13 Uhr). Der SV Musbach steht vor dem kommenden Auswärtsspiel beim 1.FC Donzdorf mit dem Rücken zur Wand. Allerdings konnte die Musbacher Mannschaft trotz der Niederlage am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II etwas Mut schöpfen, denn trotz der 4:1-Heimniederlage war man nicht so viel schlechter wie der Spitzenreiter.

 

Musbach könnte bei einer Niederlage zum Schlusslicht werden

Brisanz hat das Musbacher Auswärtsspiel gleich doppelt. Musbach muss nach jetzt vier Niederlagen in Folge – insgesamt bereits acht in der laufenden Saison – punkten, um nicht vollends im Abstiegssumpf zu versinken. Zudem treffen mit dem Tabellenletzen TV Derendingen und dem TV Jebenhausen als Tabellenneunten die beiden direkten Musbacher Konkurrenten in der Abstiegszone aufeinander.

Unsere Empfehlung für Sie

Verbandsliga: Holzhausens Ass im Ärmel – Sandro Bossert und die Kunst der Standards

Verbandsliga Holzhausens Ass im Ärmel – Sandro Bossert und die Kunst der Standards

Mit klaren Ideen und einer stabilen Defensive prägt Sandro Bossert in der Verbandsliga gemeinsam mit Chefcoach Daniel Seemann den Neustart beim FC Holzhausen.

Derendingen hat bisher erst zwei Punkte geholt, das mit Musbach punktgleiche Jebenhausen hat vier und liegt dank des deutlich besseren Torverhältnisses auf Rang neun – einen Platz vor dem SVM. Gewinnt Derendingen, würden sie im Falle einer Musbacher Niederlage vorbeiziehen – der SV Musbach würde damit ans Tabellenende rutschen.

Im besten Falle siegt Musbach in Donzdorf und die beiden Kontrahenten trennen sich unentschieden, dann winkt nämlich Rang neun. Sollte dann auch noch der Tabellenachte TSV Frommern sein Spiel beim Tabellenfünften, der SGM Oppenweiler/Sulzbach verlieren, lägen „nur“ noch fünf Punkte zwischen Musbach und der Nichtabstiegszone.

Die Führung gegen den VfB stimmt Illg mutig

Aber erst einmal muss die Mannschaft von Matthias Illg in Donzdorf zurück in die Erfolgsspur finden. „Wir haben gegen den VfB mit der 1:0-Führung gesehen, was möglich ist. Das gibt uns Mut und den wollen wir auch in Donzdorf für einen beherzten Auftritt nutzen. Wir wollen uns endlich mal wieder belohnen für unseren Aufwand. Gegen Donzdorf haben wir in der letzten Saison zweimal ganz knapp verloren. Wenn wir mit der Einsatzbereitschaft wie gegen den VfB in Donzdorf antreten, können wir hoffentlich die ganz wichtigen Punkte holen,“ so Illgs Ausblick für Sonntag.

 