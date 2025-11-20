Frauen-Verbandsliga: Musbach will gegen Donzdorf die Wende schaffen

Das Frauen-Team des SV Musbach sehnt sich nach dem Befreiungsschlag in der Verbandsliga. Im Falle einer Pleite könnte das nächste Wochenende aber düster werden.
1.FC Donzdorf – SV Musbach (Sonntag, 13 Uhr). Der SV Musbach steht vor dem kommenden Auswärtsspiel beim 1.FC Donzdorf mit dem Rücken zur Wand. Allerdings konnte die Musbacher Mannschaft trotz der Niederlage am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II etwas Mut schöpfen, denn trotz der 4:1-Heimniederlage war man nicht so viel schlechter wie der Spitzenreiter.