Frauen-Verbandsliga: Kann Eutingen den Lauf von Frommern stoppen?

Sollte es der Damen-Auswahl aus Eutingen gelingen gegen den TSV Frommern zu bestehen, wäre das ein echtes Ausrufezeichen – der TSV ist nämlich in Topform.
SV Eutingen – TSV Frommern (Sonntag, 11 Uhr). Frommern verlor sein Auftaktspiel in dieser Saison zwar gegen den VfB Stuttgart II deutlich mit 0:5, holte danach aber drei Siege in Folge. Fairerweise müssen die TSV-Damen allerdings auch beachten, dass die beiden vorherigen Siege gegen Musbach und Jebenhausen derzeit kaum aussagekräftig sind – beide Teams stehen derzeit im Tabellenkeller.