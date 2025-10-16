1 Für die Eutingerinnen geht es nach dem Sieg gegen Frommern zu einem vermeintlich schwachen Gegner. Foto: Thomas Fritsch Der SV Eutingen will gegen das Verbandsligaschlusslicht seine Serie fortsetzen, den Gegner aber nicht unterschätzen.







TV Jebenhausen – SV Eutingen (Sonntag, 11 Uhr). Der Tabellenvierte SV Eutingen konnte in der noch jungen Saison nahtlos an die beiden letzten Spielzeiten angeknüpft, in denen mal sich mit Platz zwei und drei zu einer echten Größe der Verbandsliga mauserte. Mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen und erst einer Saisonniederlage, gegen den VfB Stuttgart II wohlgemerkt, steht der SVE nach fünf Spielen auf Tabellenplatz vier mit Tuchfühlung zu Platz zwei.