Frauen-Verbandsliga: Eutingens gute Vorsätze sind wie weggeblasen

Der SV Eutingen hat beim Verbandsliga-Schlusslicht eine herbe Schlappe einstecken müssen.
TV Jebenhausen – SV Eutingen 4:0 (2:0). Eine faustdicke Überraschung brachte das Spiel des Tabellenletzten TV Jebenhausen, bei dem der Tabellenvierte SV Eutingen sein Gastspiel gab. Nachdem das Verbandsliga-Schlusslicht in den ersten fünf Saisonspielen nur vier Treffer erzielte, legten Jebenhausen weitere vier Tore beim mehr als überraschenden 4:0-Sieg über Eutingen nach. Und das, obwohl sich die Gäste aus dem Gäu viel vorgenommen hatten.