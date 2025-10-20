Frauen-Verbandsliga: Eutingens gute Vorsätze sind wie weggeblasen

Der SV Eutingen hat beim Verbandsliga-Schlusslicht eine herbe Schlappe einstecken müssen.

TV Jebenhausen – SV Eutingen 4:0 (2:0). Eine faustdicke Überraschung brachte das Spiel des Tabellenletzten TV Jebenhausen, bei dem der Tabellenvierte SV Eutingen sein Gastspiel gab. Nachdem das Verbandsliga-Schlusslicht in den ersten fünf Saisonspielen nur vier Treffer erzielte, legten Jebenhausen weitere vier Tore beim mehr als überraschenden 4:0-Sieg über Eutingen nach. Und das, obwohl sich die Gäste aus dem Gäu viel vorgenommen hatten.

Diese guten Vorsätze waren aber im Spiel wie weggeblasen und der SVE zeigte nichts von dem, was ihn zuletzt auszeichnete. Jebenhausen ging daher auch folgerichtig nach 19 Minuten durch einen Fernschuss aus 25 Metern mit 1:0 in Führung. Auch das 2:0 war durch die freundliche Mithilfe der Gäste entstanden. Beim Spielaufbau vertändelte man leichtfertig den Ball. Zwar klärte man anschließend Jebenhausens Angriff zur Ecke, die aber landete, direkt verwandelt zum 2:0 in Eutingens Tormaschen.

Missverständnis

Nach der Pause war Eutingen sichtlich motivierter und hatte auch deutlich mehr Zug zum Tor des Tabellenletzten, doch wirklich zwingend waren die Angriffe nicht.

In der 69. Minute fiel der alles entscheidende Treffer. Nach einem Missverständnis zwischen Torfrau Nina Baur und Maja Bozicevic landete der Ball gänzlich ohne Jebenhausener Beteiligung zum 3:0 im Eutinger Tor.

Die letzte halbe Stunde war die Luft raus und das Spiel plätscherte vor sich hin. Vier Minuten vor Ende sorgte Jebenhausen sogar noch für das 4:0.

„Wir haben sehr vieles vermissen lassen, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Irgendwie waren uns alle Tugenden abhandengekommen. Auch die Leistungssteigerung nach der Pause war nicht genug, und daher geht unsere Niederlage auch in der Höhe völlig in Ordnung“, so der enttäuschte Eutinger Trainer Dominik Rakoczy.

Verbandspokal wartet

Durch die Niederlage rutscht der SV Eutingen auf Tabellenplatz fünf, hat aber in der anstehenden englischen Woche mit dem Verbandspokal-Achtelfinale beim TSV Neuenstein II am Dienstagabend und dem Derby am Sonntag beim SV Musbach gleich zweimal die Chance auf Rehabilitierung.