FRAUEN VERBANDSLIGATSV Frommern – SV Alberweiler 4:5 (3:3). Die Partie startete bei winterlichen Temperaturen alles andere als optimal für den TSV. Bereits in der 7. Minute musste das Team das erste Gegentor hinnehmen, gefolgt von weiteren Treffern in der 21. und 32. Minute, was einen 0:3 Rückstand zur Folge hatte.

Die Spielerinnen von Petra Linder gaben sich gegen den Spitzenreiter aber nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 34. Minute gelang es Franziska Reiser nach einem hervorragenden Schnittstellenball zu treffen. Nur neun Minuten später, war es Vanessa Deisling, die nach einer präzisen Flanke von Jelena Matijevic den Ball gekonnt ins Eck beförderte. In der 45. Minute wurde Laura Flohr im Strafraum gefoult, und der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Reiser übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän – es ging mit einem 3:3 in die Kabinen. In der Halbzeitansprache ermutigte Petra Linder ihr Team: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber wir müssen die Fehler in unseren Reihen minimieren.“

Petra Linder lobt seine Mannschaft

Die zweite Halbzeit begann jedoch mit einem Rückschlag. In der 57. Minute ging der SVA mit 4:3 in Führung. Doch Frommern ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 75. Minute spielte Kira Mayer, einen präzisen Schnittstellenball auf Jana Schwaner, die den erneuten Ausgleich erzielte. Das Spiel war nun umkämpft, und beide Teams hatten Chancen. Doch in der 90. Minute entschied Alberweiler mit einem Sonntagsschuss das Spiel für sich. Der torreiche Endstand lautete 4:5. Das Fazit von Petra Linder: „Die Mannschaft hätte mindestens ein Unentschieden verdient gehabt.“

REGIONENLIGA SpVgg Leidringen – TSG Wittershausen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Leara Maier (23.), 0:2 Lena Märklin (Eigentor, 54.), 0:3 Sarah Weigand (73.), 1:3 Jasmin Link (88.); SGM Glatten – SV Unterdigisheim 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Anja Lewandowski (12.), 2:0, 3:0 Hannah Zähringer (50, 75.), 3:1 Nele Schuler (76.), 3:2 Vanessa Wäschle (80.); TSV Stetten/Hechingen – SV Nufringen 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Jula Ill (3.), 1:1 Alicia Enriquez (17.), 1:2 Julia Marquardt (52.), 1:3 Annika Joppke (65.), 1:4 Alissa Hirner (88.).