15 Ab sofort brauchen diese Damen keinen Fliesenleger mehr – sie können es selbst. Foto: Morlok

120 Besucherinnen tauchten beim Frauen-Power-Abend 7.0 im Horber Globus-Baumarkt in die Welt der Schrauben, Dübel und Fliesen ein. Fachleute gaben zudem Informationen zum Umgang mit Mörtel und Farben.









„Hey Schatz, ich fahr mal schnell in den Baumarkt“, wird sich so mancher Mann zukünftig anhören dürfen, denn seine Angebetete war dann sicher eine der 120 Frauen, die sich am Donnerstagabend beim Frauen-Power-Abend 7.0 im Horber Globus-Baumarkt in so manches Handwerker-Geheimnis einweihen ließ.