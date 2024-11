Frauen-Nationalelf in Stuttgart: DFB-Frauen machen Station beim VfB

1 Giulia Gwinn (li.) kommt mit dem deutschen Nationalteam zum VfB Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen stehen die letzten beiden Länderspiele des Jahres an. Zuvor ist das Team beim VfB Stuttgart zu Besuch.









Link kopiert



Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart streben nach oben, haben als Tabellenführer der Regionalliga am Sonntag ihr letztes Spiel 2024 bei Eintracht Frankfurt III mit 11:0 gewonnen. Wenn alles weiterläuft wie bisher, feiern sie im Frühjahr den Aufstieg in die zweite Liga. Ziel ist es, auf lange Sicht Topfußball der Frauen in Stuttgart zu etablieren. Was genau damit gemeint ist, können die Beteiligten an der Mercedesstraße schon von diesem Montag an sehen.