Frauen mit Mut: Was wir von zwei starken Albstädterinnen lernen können

Was wir von zwei starken Albstädterinnen lernen können

1 Höhenflüge wie Lina Ped sie am anderen Ende der Welt erlebt hat, sind der Lohn für Mut. Foto: Lina Ped

Gelegentlich ist es ratsam, sich ein Beispiel zu nehmen – etwa an Carmen und Soudani und Lina Ped, die mit Ruhe und leichtem Gepäck über sich hinausgewachsen sind, meint die Kolumnistin. Die Belohnung: einmalige Erlebnisse.









Link kopiert



„In der Ruhe liegt die Kraft“, weiß der Volksmund. Carmen Soudani aus Laufen hat das eine ganze Woche lang vor den Augen von zwei Millionen ZDF-Zuschauern eindrucksvoll bewiesen und als Ruhepol der Kandidaten in der Küchenschlacht schon vor dem ersten Einsatz am Herd auf diese Weise alle von dem überzeugt, was schließlich Wirklichkeit wurde: „Du kommst ins Finale!“