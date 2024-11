Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach will Formschwäche ausnutzen

1 Durch Neuzugang Hanna Weber hat sich die Situation beim SV Oberreichenbach merklich gebessert. Foto: Kraushaar

Der SV Oberreichenbach muss am Sonntag in der Landesliga zum schwächelnden SV Granheim. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hat Tabellenplatz zwei im Auge – dafür ist ein Sieg Voraussetzung.









Link kopiert



In der Frauenfußball-Landesliga treten die beiden Vertreter aus dem Kreis Calw am Sonntag an – der SV Oberreichenbach in Granheim, die Spvgg Berneck/Zwerenberg zu Hause gegen den SV Deuchelried. SV Granheim – SV Oberreichenbach (Sonntag, 11 Uhr). Was ist mit dem SV Granheim los? Diese Frage könnte den Oberreichenbacher Fußballfrauen eigentlich egal sein, wenn sie nicht ausgerechnet in dieser unwirklichen Situation beim Tabellenfünften antreten müssten. Die Gastgeberinnen sind mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen in die Saison gestartet. Zu diesem Zeitpunkt wären die Obereichenbacherinnen in der Rolle eines Außenseiters angereist. Nach dem 1:1-Unentschieden bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg ging es schlagartig und steil bergab: 0:3 gegen die SG Altheim, 1:7 bei Blau-Weiß Bellamont, 0:5 beim TSV Sondelfingen. In Oberreichenbach ist man sich sicher, dass die Granheimerinnen das Fußballspielen nicht komplett verlernt haben und stellen sich auf einen – wenn auch angeschlagenen – Gegner ein. Natürlich wäre es schön, wenn man wenigstens einen Teil der gegen die Bellamonterinnen verlorenen Punkte in Granheim mitnehmen könnte. Immerhin hat sich die Personalsituation durch Neuzugang Hanna Weber merklich verbessert. Die Mittelfelfspielerin stand gegen Bellamont erstmals in der Startelf und spielte gleich die 90 Minuten durch. Auch wenn noch etwas die Bindung zu den Mitspielerinnen gefehlt hatte, mit ihrer Lauf- und Zweikampfstärke sowie einer gewissen Ruhe am Ball kann sie dem SVO weiterhelfen. Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Deuchelried (Sonntag, 12.30 Uhr). Sehr überraschend ist die Spvgg Berneck/Zwerenberg zuletzt vom sechsten auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Durch den 7:1-Erfolg beim Schlusslicht SG Öpfingen hat das Team von Trainer Manuel Gall ebenso wie die SG Altheim zwölf Punkte, jedoch das bessere Torverhältnis. In Schlagdistanz auf Platz zwei mit 15 Punkten ist der TSV Albeck. In einer Woche müssen die Berneckerinnen zu ihm auf die Ostalb fahren und könnten bei einem Erfolg Zweite werden. Voraussetzung ist allerdings, dass das Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SV Deuchelried gewonnen wird. Der Aufsteiger aus Wangen war recht gut in die neue Saison gestartet, hat aber zuletzt geschwächelt und ist in die Abstiegszone abgerutscht. Außergewöhnlich war bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg, dass im Spiel gegen die SG Öpfingen alle vier eingewechselten Spielerinnen jeweils ein Tor erzielten. Dabei gab es die Wechsel nicht etwa, weil die ausgewechselten Spielerinnen schlecht spielten, sondern vielmehr, weil der Coach allen vier mitgereisten Auswechselspielerinnen Spielzeit geben wollte. Selbst die in der 82. Minute eingewechselte Romina Schindler, die normalerweise bei den B-Juniorinnen spielt, konnte sich noch in die Torschützenliste eintragen. Durchaus positiv ist zu sehen, dass sich die 16 erzielten Saisontore auf neun verschiedene Spielerinnen verteilen. Bisher kamen bei der Spielvereinigung bei den 7 absolvierten Punktspielen 16 Spielerinnen zum Einsatz.