Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach und Spvgg Berneck/Zwerenberg treffen im Derby aufeinander

Am Sonntag kommt es in Oberreichenbach in der Frauen-Landesliga zum Kreis-Derby gegen die Spvgg Berneck/Zwerenberg. Beide Teams brauchen einen Sieg.
SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 11 Uhr). Die Anhänger der Teams vom SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/Zwerenberg freuen sich am Sonntag auf den kreisinternen Vergleich, bei dem einiges auf dem Spiel steht. Es ist nicht nur das einzige Derby im Kreis Calw zwischen zwei Frauen-Landesligisten, es ist auch ein Duell gegen den Relegationsplatz. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg belegt mit 18 Punkten aus 13 Spielen Rang sieben, die Gastgeberinnen mit 17 Punkten aus 14 Spielen Rang acht. Sollte es in diesem Spiel einen Verlierer geben, so droht ihm für die nächsten Wochen der Relegationsplatz.