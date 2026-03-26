Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach und Spvgg Berneck/Zwerenberg treffen im Derby aufeinander

Am Sonntag kommt es in Oberreichenbach in der Frauen-Landesliga zum Kreis-Derby gegen die Spvgg Berneck/Zwerenberg. Beide Teams brauchen einen Sieg.

SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 11 Uhr). Die Anhänger der Teams vom SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/Zwerenberg freuen sich am Sonntag auf den kreisinternen Vergleich, bei dem einiges auf dem Spiel steht. Es ist nicht nur das einzige Derby im Kreis Calw zwischen zwei Frauen-Landesligisten, es ist auch ein Duell gegen den Relegationsplatz. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg belegt mit 18 Punkten aus 13 Spielen Rang sieben, die Gastgeberinnen mit 17 Punkten aus 14 Spielen Rang acht. Sollte es in diesem Spiel einen Verlierer geben, so droht ihm für die nächsten Wochen der Relegationsplatz.

„Jetzt gilt es, nachzulegen“ Derzeit hat den der SV Renhardsweiler inne und mit den Spielen beim TSV Albeck und SV Deuchelried vor dem Osterfest zwei ganz schwere Aufgaben vor der Brust. Wer aber den Auftritt des Teams aus Oberschwaben beim SV Oberreichenbach gesehen hat, der kann sich nur schwerlich vorstellen, das es etwas mit dem Abstieg zu tun haben könnte. Unter diesem Blickwinkel war der knappe 1:0-Sieg des SV Oberreichenbach beim Schlusslicht SV Granheim Gold wert. „Jetzt gilt es, nachzulegen“, sagt SVO-Trainer Holger Simon, der für das Derby keine Prüfung als Motivationskünstler absolvieren muss.

SVO mit dritter Spitze?

Die aus Berneck zu Saisonbeginn gekommene Angreiferin Anna Knepper, Tabea Weiß, Torjägerin Jana Sophie Albrecht und natürlich die früher für den VfB Stuttgart II spielende Anna Sophie Fliege gelten zusammen mit Abwehrchefin Vivien Wielandt, den Steeb-Schwestern und Eva Kuhnle im Mittelfeld gelten beim SV Oberreichenbach als gesetzt. Die Frage, ob es eine dritte Spitze gibt und wenn ja, ob diesen Part Mareike Besch oder Alessia Bauer übernehmen, oder ob Romie Schaible, Damaris Rathfelder, Antonia Beck, Michelle Wölfel oder Anna-Lilli Melter in die Startelf rücken, will Holger Simon von den Trainingseindrücken abhängig machen.

Entscheidend wird sein, ob es den Oberreichenbacherinnen gelingt, die Bernecker Torjägerin Alicia Roller unter Kontrolle zu bringen. Beim 2:2 in Renhardsweiler hatte sie die schnelle 1:0-Führung erzielt. Die ehemalige Oberreichenbacherin Svenja Großmann kam im Team von Trainer Manuel Gall erst spät (81.) in die Partie.

Das Hinspiel (1:0) in einer an Torchancen armen Partie hatte Jana Rutz mit einem unhaltbaren Treffer zu Gunsten der Spvgg Berneck/Zwerenberg entschieden.