Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach muss einen Kaltstart hinlegen

1 Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (in Blau) gewann in der Winterpause ein Testspiel gegen die B-Juniorinnen des SV Eutingen mit 3:1. Foto: Blaich

Nur zwei Testspiele absolviert, dazu ist am vergangenen Wochenende das Spiel gegen die SG Öpfingen ausgefallen: Der SV Oberreichenbach muss in der Frauen-Landesliga erst noch in den Rythmus finden. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hat dagegen noch Chancen auf den Relegationsplatz.









Nun starten also doch beide Frauen-Landesligisten aus dem Kreis Calw gemeinsam aus der Winterpause, nachdem am vergangenen Wochenende das Spiel des SV Oberreichenbach gegen die SG Öpfingen ausfiel. Der SVO ist nun zu Hause gegen den TSV Albeck gefordert, die Spvgg Berneck/Zwerenberg muss nach Altheim in den Alb-Donau-Kreis. SG Altheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Sonntag, 11 Uhr). Zum ersten Pflichtspiel nach der Winterpause muss die Spvgg Berneck/Zwerenberg am Sonntag zum Tabellenzweiten SG Altheim. Das Hinrundenspiel verloren die Berneckerinnen knapp mit 0:1. Der Kampf um die Meisterschaft dürfte entschieden sein, denn Tabellenführer TSV Lustnau hat sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Im Kampf um den Relegationsplatz könnte die Spvgg Berneck/Zwerenberg theoretisch noch ein Wörtchen mitreden. Voraussetzung dafür ist, dass man gegen die direkten Konkurrenten gewinnt. Und einer davon ist die SG Altheim. In den beiden zurückliegenden Spielzeiten beendeten die Berneckerinenn die Saison jeweils auf Tabellenplatz sechs. Zumindest diese sollte auch in dieser Saison drin sein. SV Oberreichenbach – TSV Albeck (Sonntag, 13 Uhr). Natürlich sind die drei Punkte aus dem vom Schlusslicht SG Öpfingen abgesagten Nachholspiel vom 11. Spieltag auch vom Grünen Tisch aus willkommen. Aber der Oberreichenbacher Trainer Holger Simon hätte liebend gerne auch gespielt, um mit seinen Frauen wieder in den Wettkampfrhythmus zu kommen. Durch Absagen waren nur zwei Testspiele zusammengekommen. Die SVO-Fans müssen sich also auf einen Kaltstart ohne Spielpraxis ihrer Mannschaft einstellen und das gegen einen Gegner, der zu den Top-Teams der Liga gehört. „Da müssen wir eine Leistung an unserer Obergrenze abrufen“, schiebt Simon die Favoritenrolle dem TSV Albeck zu. Der dürften in Oberreichenbach von Beginn an das Heft in die Hand nehmen. Ein Umstand, der Simon nicht so ungelegen kommt: „Wir tun uns leichter, wenn wir das Spiel nicht machen müssen und aus einer kompakten Abwehr auf Konter spielen können.“ Gegen den TSV Albeck muss sich auch zeigen, wie das Oberreichenbacher Mittelfeld das Karriereende von Katarina Bott verkraftet. Ihre Rolle könnten Vivien Wieland, Romie Schaible, Meike Schober oder Neuzugang Mareike Besch einnehmen. „Die beiden letztgenannten könnten aber auch zweite Spitze neben Jana Sophie Albrecht spielen“, hält sich Simon weitere Optionen offen. 4-1-4-1 oder 4-4-2 – die taktische Ausrichtung hängt auch vom Auftritt des Gegners ab. Geht die Tendenz zur Doppelspitze, dürfte Tabea Bott zusammen mit Albrecht erste Wahl sein, da beide schon länger zusammen gespielt haben. In der Defensive sind Sara Hartmann und Celine Steeb gesetzt. Offen sind die Außenpositionen in der Viererkette, in der Naemi Schwips wegen einem Auslandaufenthalt länger fehlen wird.