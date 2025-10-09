Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach ist unter Zugzwang

Start mit drei Spitzen

„Durch die Niederlage in Albeck stehen wir unter Zugzwang. Wir müssen punkten, um nicht in die hinteren Regionen abzurutschen“, erklärt Simon. Positiv bewertet er die Situation, dass er bei den Heimspielen personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Ja, in puncto Aufstellung habe ich die Qual der Wahl“, meint Simon, der voraussichtlich mit drei Spitzen beginnen wird. Neben Jana Sophie Albrecht dürften Anna Knepper und Alessa Bauer in der Startelf stehen. Im Mittelfeld hat der SVO-Trainer mit Eva Kuhnle, Romie Schaible, Mareike Besch, Anna Sophie Fliege und Tabea Weiß ein Überangebot. Vor Torhüterin Paulin Keppler sind Sara Schaible sowie die Steeb-Schwestern Celine und Marie gesetzt.