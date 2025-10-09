Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach ist unter Zugzwang
1
Der SV Oberreichenbach (in Blau) trifft am Sonntag zu Hause auf den FC Engstingen. Foto: Kraushaar

Der Oberreichenbacher Trainer Holger Simon warnt seine Mannschaft, den Tabellenletzten FC Engstingen nicht zu unterschätzen.

SV Oberreichenbach – FC Engstingen (Sonntag, 11 Uhr). Gelingt den Fußballfrauen SV Oberreichenbach in der Landesliga gegen den FC Engstingen der Sprung ins Mittelfeld? Angesichts der Tabellensituation eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch SVO-Trainer Holger Simon warnt vor dem Tabellenletzten. Nicht direkt vor den nach drei Spielen immer noch sieglosen Gästen, sondern vor dem Umstand, dass sich seine Elf gegen Teams vom Tabellenende generell immer schwer getan hat.

 

Start mit drei Spitzen

„Durch die Niederlage in Albeck stehen wir unter Zugzwang. Wir müssen punkten, um nicht in die hinteren Regionen abzurutschen“, erklärt Simon. Positiv bewertet er die Situation, dass er bei den Heimspielen personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Ja, in puncto Aufstellung habe ich die Qual der Wahl“, meint Simon, der voraussichtlich mit drei Spitzen beginnen wird. Neben Jana Sophie Albrecht dürften Anna Knepper und Alessa Bauer in der Startelf stehen. Im Mittelfeld hat der SVO-Trainer mit Eva Kuhnle, Romie Schaible, Mareike Besch, Anna Sophie Fliege und Tabea Weiß ein Überangebot. Vor Torhüterin Paulin Keppler sind Sara Schaible sowie die Steeb-Schwestern Celine und Marie gesetzt.

Der FC Engstingen wartet nach drei Spielen bei 2:9 Toren zwar noch auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Landesliga, aber Holger Simon warnt: „Ich rechne mit einem sehr unbequem zu bespielenden Gegner.“

 