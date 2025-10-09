Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach ist unter Zugzwang

Der Oberreichenbacher Trainer Holger Simon warnt seine Mannschaft, den Tabellenletzten FC Engstingen nicht zu unterschätzen.
SV Oberreichenbach – FC Engstingen (Sonntag, 11 Uhr). Gelingt den Fußballfrauen SV Oberreichenbach in der Landesliga gegen den FC Engstingen der Sprung ins Mittelfeld? Angesichts der Tabellensituation eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch SVO-Trainer Holger Simon warnt vor dem Tabellenletzten. Nicht direkt vor den nach drei Spielen immer noch sieglosen Gästen, sondern vor dem Umstand, dass sich seine Elf gegen Teams vom Tabellenende generell immer schwer getan hat.