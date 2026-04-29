Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach hat eine neue Option bei ruhenden Bällen

Gegen den SV Deuchelried erwartet der Oberreichenbacher Trainer Holger Simon ein ganz anderes Spiel als zuletzt beim knappen 3:2-Sieg gegen Schlusslicht FC Engstingen.
SV Oberreichenbach – SV Deuchelried (Sontag, 12.15 Uhr). In der Frauen-Landesliga kommt es am Sonntag zu einer ganz ungewohnten Anstoßzeit zu einer ganz interessanten Konstellation. Zu Gast beim SV Oberreichenbach ist der Tabellenzweite SV Deuchelried und der hatte sich mit einem 2:2-Unentschieden auf eigenem Platz gegen den Tabellensechsten TSV Tettnang II für das Auswärtsspiel im Schwarzwald selbst gehörig unter Druck gesetzt. Denn durch die zwei verlorenen Punkte konnte der mit 3:0 gegen den SV Renhardsweiler erfolgreiche TSV Sondelfingen mit 32 Punkten aufschließen.