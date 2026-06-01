Frauen-Landesliga: SV Oberreichenbach erlebt „vogelwilde zweite Halbzeit“

Das ist deutlich: Der SV Unterreichenbach unterliegt Blau-Weiß Bellamont mit 0:6.
Blau-Weiß Bellamont – SV Oberreichenbach 6:0 (1:0). Am vorletzten Spieltag der Frauen-Landesliga schraubte Spitzenreiter TSV Lustnau sein Konto auf 63 Punkte und steht nach dem 5:2 gegen den TSV Albeck vor der 100-Tore-Marke. Dahinter wurde es im Kampf um Platz turbulent. Die direkten Verfolger TSV Sondelfingen und SV Deuchelried trennten sich 1:1 unentschieden. Davon profitiert der Vierte Blau-Weiß Bellamont. Der verpasste dem SV Oberreichenbach mit 6:0 eine volle Ladung und hat jetzt die Riesenchance, mit einem Punkt Vorsprung beim Absteiger SV Unterjesingen aus eigener Kraft sich für die Relegation zu qualifizieren.