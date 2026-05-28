Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck/Zwerenberg will noch einmal Werbung für sich machen

1 Trainer Manuel Gall empfängt mit seiner Spvgg Berneck/Zwerenberg am Sonntag den SV Unterjesingen. Foto: Klink In den letzten beiden Saisonspielen geht es für die Spvgg Berneck/Zwerenberg um nichts mehr. Dennoch will sie auf sich aufmerksam machen.







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Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Unterjesingen (Sonntag, 11 Uhr). In der zu Ende gehenden Saison ist es bei den Landesliga-Fußballerinnen der Spvgg Berneck/Zwerenberg nicht immer so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Statt einem Platz im oberen Tabellendrittel wird man heuer wohl im Mittelfeld landen. Nachdem es praktisch um nichts mehr geht, will die Spielvereinigung aber gegen den SV Unterjesingen noch einmal richtig Gas geben und den Zuschauern die Spielstärke und die Torgefährlichkeit zeigen.