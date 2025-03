Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck/Zwerenberg verliert trotz gutem Start

1 Die Spvgg Berneck/Zwerenberg (in Rot) kassierte in Altheim vier Gegentore. Foto: Blaich

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg kann beim schweren Spiel in Altheim sogar in Führung gehen, unterliegt am Ende jedoch deujtlich mit 1:4.









SG Altheim – Spvgg Berneck/Zwerenberg 4:1 (1:1). Richtig gut starteten die Landesliga-Fußballerinnen der Spvgg Berneck/Zwerenberg in ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause. Beim Tabellenzweiten SG Altheim erzielte Sabrina Kalmbach bereits in der 11. Minute den Führungstreffer nach einem gut einstudierten Eckball zwischen Alicia Roller und Laura Keck. Elisa Lutz vergab in der 18. Minute die große Möglichkeit, auf 0:2 zu stellen. Die erste Chance der Altheimerinnen konnte Torhüterin Nicole Ehnis in der 29. Minute verhindern. Durch einen leichtfertigen Ballverlust gelang der SG Altheim in der 39. Minute aber überraschend der Ausgleich.