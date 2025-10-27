Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnt Kellerduell

Spvgg Berneck/Zwerenberg – FC Engstingen 4:1 (3:0). Es war ein Traumstart für die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga gegen den FC Engstingen, denn es waren noch keine 60 Sekunden verstrichen, da stand es schon 1:0. Jana Huber flankte von der Grundlinie, Romina Schindler stand goldrichtig und lochte ein. In der 21. Minute das beruhigende 2:0: Aus einem Gedränge im Torraum schlug eine Engstinger Abwehrspielerin den Ball. Vermutlich wollte ihn die Torhüterin nicht annehmen wegen einem vermeintlichen Rückpass. So kullerte das Spielgerät über die Torlinie. Beim 3:0 in der 31. Minute sah die Engstinger Torhüterin erneut nicht gut aus bei einem durchaus haltbaren 20-Meter-Flachschuss von Sabrina Kalmbach.

Fans hängen Banenr auf Die Gäste wollten eigentlich ihre Chance nutzen um gegen die Spielvereinigung, die nur zwei Tabellenplätze vor ihnen stand, nicht leer auszugehen. Das machten sie auch durch einen aufgehängten Banner sichtbar: „Gekommen, um zu bleiben.“ Doch die Berneckerinnen spielten clever, die überragende Spielführerin Jana Rutz und ihre Mitspielerinnen waren meist schneller und zweikampfstärker, hielten den Ball häufig in den eigenen Reihen.

Julia Hiller trifft zum 4:1

Wer jedoch geglaubt hatte, das Tore schießen würde so weitergehen, wurde enttäuscht. Der FC Engstingen wurde stärker und erspielte sich auch mehrere Tormöglichkeiten. Es dauerte jedoch bis zur 81. Minute, ehe Gonca Ugur die Bernecker Torhüterin Nicole Ehnis überwinden konnte. Die Freude der Gäste war jedoch von kurzer Dauer, denn die eingewechselte Julia Hiller (82.) stellte nach klasse Zuspiel von Alicia Roller den Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Die Spielvereinigung ist durch den Sieg vom zehnten auf den siebten Tabellenplatz vorgerückt. Am kommenden Sonntag muss Trainer Manuel Gall mit seinem Team in Wangen gegen den Tabellenvierten SV Deuchelried antreten.