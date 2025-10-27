Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnt Kellerduell

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg lässt dem FC Engstingen kaum eine Chance und siegt mit 4:1.
Spvgg Berneck/Zwerenberg – FC Engstingen 4:1 (3:0). Es war ein Traumstart für die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga gegen den FC Engstingen, denn es waren noch keine 60 Sekunden verstrichen, da stand es schon 1:0. Jana Huber flankte von der Grundlinie, Romina Schindler stand goldrichtig und lochte ein. In der 21. Minute das beruhigende 2:0: Aus einem Gedränge im Torraum schlug eine Engstinger Abwehrspielerin den Ball. Vermutlich wollte ihn die Torhüterin nicht annehmen wegen einem vermeintlichen Rückpass. So kullerte das Spielgerät über die Torlinie. Beim 3:0 in der 31. Minute sah die Engstinger Torhüterin erneut nicht gut aus bei einem durchaus haltbaren 20-Meter-Flachschuss von Sabrina Kalmbach.