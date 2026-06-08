Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck-Zwerenberg geht leer aus

Zum letzten Saisonspiel in der Frauen-Landesliga war die Spielvereinigung Berneck-Zwerenberg mit einem Punkt Vorsprung auf den Gegner zum TSV Tettnang II gereist.
TSV Tettnang II - Spvgg. Berneck/Zwerenberg 3:1 (0:0). Bis 5 Minuten vor Schluss sah es gut aus für die Berneckerinnen. Da stand es 1:1, am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage. Bei einem Sieg hätte das Team von Trainer Manuel Gall den 5. Tabellenplatz verteidigt, bei einer Punkteteilung wäre zumindest der 6. Tabellenplatz drin gewesen. Die drei Auswärtspunkte wären durchaus möglich gewesen.