Frauen-Landesliga: Spvgg Berneck-Zwerenberg geht leer aus

Zum letzten Saisonspiel in der Frauen-Landesliga war die Spielvereinigung Berneck-Zwerenberg mit einem Punkt Vorsprung auf den Gegner zum TSV Tettnang II gereist.

TSV Tettnang II - Spvgg. Berneck/Zwerenberg 3:1 (0:0). Bis 5 Minuten vor Schluss sah es gut aus für die Berneckerinnen. Da stand es 1:1, am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage. Bei einem Sieg hätte das Team von Trainer Manuel Gall den 5. Tabellenplatz verteidigt, bei einer Punkteteilung wäre zumindest der 6. Tabellenplatz drin gewesen. Die drei Auswärtspunkte wären durchaus möglich gewesen.

Die Gastgeberinnen begannen sehr druckvoll. Nach einer Viertelstunde verflachte das Spiel etwas und nach der Trinkpause kamen die Schwarzwälder besser ins Spiel. Beim 0:0-Halbzeitstand gab es Feldvorteile von Tettnang, aber klarere Chancen für Berneck.

Einstudierte Eckballvariante

Wie schon in der Vorwoche brachte eine einstudierte Eckballvariante die Spielvereinigung in Führung: In der 48. Minute schlägt Alicia Roller den Ball von links, Jana Rutz läuft ein und köpft am kurzen Pfosten ein. Die Freude dauerte jedoch nur sieben Minuten. Beim ersten klaren Angriff nach der Pause glich Chantal Ebinger aus.

Die größte Chance zum Siegtreffer der Berneckerinnen vereitelte eine Tettnanger Abwehrspielerin. Alicia Roller stürmte allein auf die Torhüterin zu, legte den Ball quer auf Elisa Lutz, doch deren Schuss wird auf der Torlinie abgewehrt.

Cara Werz erhöht auf 3:1

Durch einen Konterangriff erzielte Gina Rizzole in der 85. Minute die Führung für das Team aus dem Bodenseekreis, und in der 88. Minute erhöht Cara Werz gar auf 3:1.

Durch die Niederlage belegt die Spvgg. in der Abschlusstabelle mit 33 Punkten den 7. Tabellenplatz und liegt damit einen Rang und zwei Punkte vor dem Lokalrivalen SV Oberreichenbach.

Manuel Gall ärgert sich

Trainer Manuel Gall ärgert sich darüber, dass man die Chancen in Tettnang nicht besser genutzt hat, um einen Sieg einzufahren und damit die Saison mit dem 5. Tabellenplatz abzuschließen.

Er ist mit der positiven Entwicklung seines Teams in der Rückrunde, in der man nur zwei Niederlagen einstecken musste, aber recht zufrieden. Sein Blick geht jetzt schon nach vorn, um gut gerüstet in die nächste Saison starten zu können.