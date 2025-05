Schwer ins Spiel kamen die Berneckerinnen beim Auswärtsspiel in Mietingen.

SV Mietingen – Spvgg. Berneck/Zwerenberg 1:4 (1:1). In der 8. Minute scheiterte Julia Hiller an der Mietinger Torhüterin. Eine Unachtsamkeit nach einer Viertelstunde brachte den Gastgeberinnen die erste Torchance, die sich Jessica Ganz nicht nehmen ließ und zum 1:0 traf.

Torhüterin glänzt

Acht Minuten später scheiterte erneut Julia Hiller an der glänzend reagierenden Torhüterin. Bis kurz vor der Halbzeit plätscherte das Spiel ohne weiteren Torchancen vor sich hin.

Abgefälschter Schuss

Dann ging es nochmals in beiden Strafräumen hoch her. In der ersten Minute der Nachspielzeit landete ein abgefälschter Schuss von Laura Keck per Bogenlampe zum 1:1 im Tor.

Torlinie rückt in den Fokus

Eine Minute später konnte Elisa Lutz den erneuten Führungstreffer der Mietinger verhindern, indem sie einen Ball per Kopf für ihre bereits geschlagene Keeperin von der Torlinie klären konnte. So ging es mit einem 1:1 in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit kamen die Bernecker Frauen besser ins Spiel. Es dauerte allerdings bis zur 58. Minute bis zur ersten Chance. Ein Schuss von Elisa Lutz flog knapp übers Tor.

In der 66. Minute dann die Führung für die SpVgg Berneck/Zwerenberg. Die zur Halbzeit eingewechselte Romina Schindler konnte ein Zuspiel von Elisa Lutz zum 1:2 verwerten.

Mit der Führung im Rücken kehrte endgültig die Leichtigkeit der letzen Wochen ins Spiel der Berneckerinnen zurück. In der 87. Minute konnte Spielführerin Jana Rutz einen von Alicia Roller lang getretenen Eckball an der Torhüterin vorbei zum 1:3 im Tor unterbringen.

Eiskalt verwertet

Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit stand Alicia Roller nach einem langen Abschlag von Nicole Ehnis allein vorm Mietinger Tor und konnte eiskalt zum 1:4-Endstand einschieben.

Mit nun fünf Siegen in Folge springt das Team von Manuel Gall auf Platz vier der Tabelle. Zum letzen Rundenspiel kommt der SC Unterzeil-Reichenhofen nach Berneck (Samstag, 17 Uhr).