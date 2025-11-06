Frauen-Landesliga: Kreis-Derby steigt am Sonntag in Berneck

Die beiden punktgleichen Kreisvertreter Spvgg Berneck/Zwerenberg und SV Oberreichenbach stehen sich am Sonntag gegenüber. Beide Teams können einen Sieg gut gebrauchen.
Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Oberreichenbach (Sonntag, 11 Uhr). Ein spannendes Lokalderby wird am Sonntag in der Frauen-Landesliga zwischen der Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach erwartet. Beide Mannschaften stehen mit neun Punkten auf den Rängen sieben und acht. Auch die Torbilanz ist ziemlich identisch. Allerdings fällt auf, dass die Gastgeberinnen kaum Tore schießen (zweitschwächster Angriff der Liga), aber auch kaum Tore bekommen.