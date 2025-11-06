Frauen-Landesliga: Kreis-Derby steigt am Sonntag in Berneck

Die beiden punktgleichen Kreisvertreter Spvgg Berneck/Zwerenberg und SV Oberreichenbach stehen sich am Sonntag gegenüber. Beide Teams können einen Sieg gut gebrauchen.

Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Oberreichenbach (Sonntag, 11 Uhr). Ein spannendes Lokalderby wird am Sonntag in der Frauen-Landesliga zwischen der Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach erwartet. Beide Mannschaften stehen mit neun Punkten auf den Rängen sieben und acht. Auch die Torbilanz ist ziemlich identisch. Allerdings fällt auf, dass die Gastgeberinnen kaum Tore schießen (zweitschwächster Angriff der Liga), aber auch kaum Tore bekommen.

Schindler beste Angreiferin Aktuell beste Bernecker Angreiferin ist Nachwuchstalent Romina Schindler, aber auch Alica Roller, Jana Rutz und Sabrina Kalmbach können Tore schießen. In der Defensive baut Trainer Manuel Gall auf seine erfahrene Torhüterin Nicole Ehnis und die zweikampfstarke Lea Stockinger.

Beide Teams könnten die drei Punkte gut gebrauchen, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Da es augenblicklich gegen die Großen der Liga nicht reicht, würde eine Punkteteilung keinen wirklich weiterbringen.

Knepper macht Fortschritte

Was die Zahl der Tore angeht, steht beim SV Oberreichenbach ein deutliches Plus. Allerdings auch noch ein Fragezeichen hinter der beim 2:2 gegen den SV Unterjesingen früh ausgewechselte Jana Sophie Albrecht. Die laufstarke Stürmerin hat aktuell fünf Tore auf ihrem Konto, ebenso viele wie Anna Knepper. Sie war im Sommer von Berneck nach Oberreichenbach gekommen und konnte vor allem in Sachen Einsatzzeiten einen großen Schritt nach vorne machen.

Der ist am vergangenen Wochenende auch Anna-Sophie Fliege gelungen. Vom Start weg eine Verstärkung für den SV Oberreichenbach, durfte sich die vom VfB Stuttgart gekommene Spielerin gegen den SV Unterjesingen über ihr erstes Tor freuen. Wie groß ihre Erleichterung war, konnte man an der unbändigen Freude über den Treffer erkennen.

Schlachtplatte im Sportheim

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hat sich – unter anderem mit Schlachtplatte im Sportheim – auf zahlreiche Besucher eingestellt.