Frauen-Landesliga: Kein Spielfluss beim SV Oberreichenbach

1 Der SV Oberreichenbach ging leer aus. Foto: Kraushaar Mit 0:5 kommt der SV Oberreichenbach in Deuchelried unter die Räder.







Link kopiert



SV Deuchelried – SV Oberreichenbach 5:0 (3:0). Es ist ein Kreuz mit den Oberreichenbacher Auswärtsspielen in der Frauen-Landesliga: Beim Tabellenvierten SV Deuchelried kam die Elf von Holger Simon mit 0:5 unter die Räder. „Es kam, wie wir befürchtet hatten: Durch die Ausfälle kam bei uns nie ein Spielfluss zusammen. Der Gegner kam in schöner Regelmäßigkeit und teils unter gütiger Mithilfe unsererseits zu den Abschlüssen“, fasste Simon zusammen und räumte ein: „Unter dem Strich sogar in dieser Höhe ein verdienter Heimsieg für den Tabellenvierten.“