Frauen-Landesliga: Kein Spielfluss beim SV Oberreichenbach
1
Der SV Oberreichenbach ging leer aus. Foto: Kraushaar

Mit 0:5 kommt der SV Oberreichenbach in Deuchelried unter die Räder.

SV Deuchelried – SV Oberreichenbach 5:0 (3:0). Es ist ein Kreuz mit den Oberreichenbacher Auswärtsspielen in der Frauen-Landesliga: Beim Tabellenvierten SV Deuchelried kam die Elf von Holger Simon mit 0:5 unter die Räder. „Es kam, wie wir befürchtet hatten: Durch die Ausfälle kam bei uns nie ein Spielfluss zusammen. Der Gegner kam in schöner Regelmäßigkeit und teils unter gütiger Mithilfe unsererseits zu den Abschlüssen“, fasste Simon zusammen und räumte ein: „Unter dem Strich sogar in dieser Höhe ein verdienter Heimsieg für den Tabellenvierten.“

 

Aliza Margo Zuber hatte nach einer halben Stunde den Druck des SV Deuchelried auf das Oberreichenbacher Tor belohnt und in der 40. Minute das 2:0 nachgelegt. Pech sicherlich, dass die Gastgeberinnen in der Nachspielzeit durch Rebekka Krug noch auf 3:0 erhöhen konnten.

Wechsel hilft nicht

Simon hatte nach dem Seitenwechsel mit Vivien Wielandt, Romie Schaible und Samira Mühlen einen Dreifachwechsel vorgenommen. Lilly Tubach, Veronika Heinz und Alessa Bauer mussten in der Kabine bleiben. Geholfen hatte das nicht. Aliza Margo Zuber erhöhte mit ihrem zweiten Treffer auf 4:0 und schob in der 71. Minute noch das 5:0 hinterher. Und das wohlgemerkt gegen ein SVO-Team, das von Torhüterin Paulin Keppler über Sara Schaible, Lilly Tubach, die Steeb-Schwestern, Eva Kuhnle, Veronika Heinz, Anna Knepper, Mareike Besch und Torjägerin Jana Sophie Albrecht durchgängig aus Spielerinnen mit Landesliga-Background bestand.

 