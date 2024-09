Frauen-Landesliga: Erstmals drei Punkte für den SV Oberreichenbach

1 Der SV Oberreichenbach (in Blau) setzte sich gegen den SV Mietingen durch. Foto: Kraushaar

Der SV Oberreichenbach feiert seinen ersten Saisonsieg in der Frauen-Landesliga. Drei Punkte holt auch die Spvgg Berneck/Zwerenberg.









Nach der Nullnummer beim Saisonstart gegen Aufsteiger SV Deuchelried und der 1:3-Niederlage beim TSV Albeck gelang den Fußballerinenn des SV Oberreichenbach der erste Dreier in der Landesliga. Die Spvgg Berneck/Zwerenberg siegte in Bellamont. SV Oberreichenbach – SV Mietingen 3:1 (2:1). Mehr Spielwitz, mehr Ballbesitz, mehr Eckbälle, mehr Torchancen – auch ohne Blick durch die blaue Vereinsbrille war der SV Oberreichenbach die bessere Mannschaft. Herausragend der Wille und die Einsatzbereitschaft in der Defensive. Was die Steeb-Schwestern, Naemi Schwips und Sara Hartmann in der Viererkette alles wegverteidigten, Eva Kuhnle und Katarina Bott nach hinten arbeiteten, verdient höchsten Respekt. Ohnehin hatte die Elf von Trainer Holger Simon hatte den besseren Start erwischt. Meike Schober konnten den zweiten guten Angriff mit dem 1:0 abschließen (7.), Katarina Bott gelang nach langer Verletzungspause in der 14. Minute der erste Saisontreffer. Nach dem 2:0 zog sich der SVO jedoch früh zurück, versuchte sich hinten rum die Bälle zuzuspielen. Der Anschlusstreffer lag in der Luft.Der SV Oberreichenbach arbeitete emotional gegen den Ball, brachte immer wieder ein Körperteil dazwischen, bis Leonie Miller direkt vor der Pause Sonja Bott versetzte und zum 1:2 ins lange Eck traf. Die zweite Halbzeit war geprägt vom Bemühen der Gäste, den Ausgleich zu erzielen. Der SVO wehrte sich nach Kräften, Konterchancen waren bis auf eine Situation von Jana Albrecht (59.) eine Rarität. Bis zur 88. Minute. Da hatte der SV Mietingen alles nach vorne geworfen und Jana Albrecht entschied per Konter mit ihrem Tor zum 3:1 das Spiel entschied. Blau-Weiß Bellamont – Spvgg Berneck/Zwerenberg 2:3 (1:2). Angriff ist die beste Verteidigung – nach diesem Motte ging die Spvgg Berneck/Zwerenberg schwungvoll in die Begegnung. Denn durch den Ausfall von Stammtorhüterin Nicole Ehnis musste Trainer Manual Gall mit Julia Hiller eine Feldspielerin zwischen die Pfosten stellen. Der Ball wurde häufig clever in den eigenen Reihen gehalten. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Schwarzwälderinnen den Druck und auch die Chancen nahmen zu. Sehr überraschend dann aber in der 36. Minute der Führungstreffer der Gäste durch einen Freistoß aus 30 Metern, der unter der Latte einschlug. Doch schon eine Minute später der Ausgleich: Elisa Lutz zog nach einem Sololauf aus zentraler Position aus 20 Metern ab und ließ mit ihrem strammen Schuss keine Abwehrchance. Sie erzielte in der 41. Minute auch den verdienten Führungstreffer. Laura Keck schoss von der rechten Seite kommend, den hohen Ball konnte die Torhüterin aber nicht festhalten und Lutz schaltete am schnellsten. Als Svenja Großmann (48.) nach schöner Vorarbeit von Laura Keck das dritte Bernecker Tor schoss, schien das Spiel gelaufen. Als die Gastgeberinnen aber in der 67. Minute mit einem Fernschuss auf 2:3 verkürzten, wurde es wieder spannend. Die Vierer-Abwehrkette Selina Knospe, Sandra Honigmann, Lea Mutschler und Maja Prutschke stand aber gut.