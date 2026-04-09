Frauen Landesliga: Ein Derby um den Klassenerhalt

Der SV Oberreichenbach und die SpVgg Berneck- Zwerenberg treffen in der Frauen-Landesliga am Samstag um 16.00 Uhr direkt aufeinander.
Die 1:3-Niederlage des SV Renhardsweiler (Rang 8/17 Punkte) gegen den Zweiten, den SV Deuchelried, vor den Ostertagen plus das späte Tor zum 2:2-Ausgleich im Spiel zwischen der SpVgg Berneck-Zwerenberg (Rang 7) und dem Tabellenfünften TSV Tettnang II gilt als Hauptgrund, dass es im Frauen-Landesliga-Derby zwischen dem Neunten SV Oberreichenbach (17 Punkte) und der SpVgg Berneck-Zwerenberg (19 Punkte) um den Ligaerhalt in der Staffel II geht.