Frauen-Landesliga: Derby-Zeit im Kreis Calw

In der Frauen-Landesliga steht am Sonntag das Derby zwischen der Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach an.









Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Oberreichenbach (Sonntag, 11 Uhr). Das Derby in der Frauen-Landesliga zwischen der Spvgg Berneck/Zwerenberg und dem SV Oberreichenbach stellt aus lokaler Sicht alles in den Schatten. „Bei uns dürfte trotz der Niederlage beim SV Granheim einiges los sein und der SV Oberreichenbach bringt immer viele Zuschauer mit“, rechnet Friedrich Blaich von der Spvgg Berneck/Zwerenberg mit einer tollen Kulisse. Sein Verein bietet zu diesem Derby ein Weißwurstfrühstück an. Beim Hinspiel (0:0) kamen über 200 Zuschauern.