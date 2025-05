Frauen-Landesliga: Berneckerinnen schlagen TSV Albeck

1 Der SV Oberreichenbach (in Blau) fand im TSV Sondelfingen seinen Meister. Foto: Kraushaar Mit einer 1:3-Niederlage in Berneck scheidet der TSV Albeck aus dem Titelrennen der Landesliga aus.







Link kopiert



Die Entscheidung in der Frauen-Landesliga wird weiter hinausgezögert. Spitzenreiter SG Altheim (3:0 gegen den SV Deuchelried), der Tabellenzweite TSV Lustnau (4:1 beim SV Granheim) und der Dritte TSV Sondelfingen (2:0 in Oberreichenbach) gaben sich keine Blöße. Das Trio liegt weiter nur drei Punkte voneinander getrennt an der Spitze. Ausgeschieden aus dem Titelrennen ist der TSV Albeck. Die 1:3-Niederlage bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg und die deutlich schlechtere Torbilanz lassen kaum noch Raum für Träume. Spvgg Berneck/Zwerenberg – TSV Albeck 3:1 (2:1). Tore: 0:1 (36.) Lena Wagener, 1:1 (40.) Jana Rutz, 2:1 (44.) Alicia Roller, 3:1 (46.) Alicia Roller. Während der TSV Albeck den Druck hatte, gewinnen zu müssen, konnte die Spvgg Berneck/Zwerenberg unbeschwert aufspielen. Die Torgefährlichkeit von Selina Rittlinger, die mit 26 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, war allen bewusst. Die Abwehr mit Lea Stockinger, Selina Knospe und Pia Kirn leistete hervorragende Arbeit. Pech für Rittlinger und Glück für die Bernecker Abwehr, dass Elisa Lutz in der 80. Minute auf der Linie klären konnte. Zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung längst entschieden. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf brachte Lena Wegener (36.) durch einen Kopfball nach einer Ecke die Gäste in Führung. In der 36. Minute wurde Jana Rutz nach einer hohen Flanke gefoult. Der gut leitende Unparteiische Benno Kempter entschied auf Strafstoß, den die Gefoulte souverän verwandelte. In der 44. Minute brachte Alica Roller mit seinem satten Zehn-Meter-Schuß ihr Team in Führung, nachdem sie von Jana Rutz schön angespielt worden war. Ein Nackenschlag für den Aufstiegsaspiranten direkt nach der Pause: In der 46. Minute flankte Elias Lutz von der rechten Grundlinie. Alicia Roller stand goldrichtig am langen Eck und köpfte aus kurzer Distanz zum beruhigenden 3:1 ein. SV Oberreichenbach – TSV Sondelfingen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 (3.) Anna Gruninger, 0:2 (13.) Louisa Teufel. Die Gäste von der Alb waren vom Anpfiff weg hellwach. Die etwas defensivere Ausrichtung half dem SV Oberreichenbach nicht weiter. Es dauerte gut eine halbe Stunde, bis bei der Elf von Holger Simon so etwas wie Zugriff stattfand. Einen Offensivpart oder gar Chancen gab es jedoch nicht. Selten war an der B 296 eine 2:0-Pausenführung so verdient wie die des TSV Sondelfingen. Eine Schrecksekunde erlebten die Gäste gleich nach Wiederbeginn, als die einsatzfreudige Tabea Weiß einen Abspielfehler aufnahm, von der Riesenchance aber wohl selbst überrascht wurde. Die zeigte jedoch Wirkung, der TSV Sondelfingen stürmte nicht mehr so übermütig. Die SVO-Frauen konnten die Partie offener, jedoch ohne nennenswerte Chance gestalten. Anders die Gäste, denen sich noch gute Möglichkeiten geboten hatten. Mit der Hereinnahme von Romie Schaible für SVO-Torjägerin Jana Sophie Albrecht, die gegen die starke Sondelfinger Abwehr überhaupt nicht zur Geltung kam, bekam das Oberreichenbacher Spiel zwar etwas mehr Struktur. Chancen, die Niederlage abzuwenden, gab es jedoch keine mehr.